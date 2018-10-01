Арест Рудьковского в Москве: российский суд сообщил первые детали

В Басманном суде Москвы сообщили, что задержанный экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский был заочно арестован еще в мае 2016 года.

Это было связано с подозрением в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, отметила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, сообщает Интерфакс.

"Постановлением суда от 26 мая 2016 года было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Рудьковского меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории России", — сказала она.

По словам Царевой, согласно материалам суда, Рудьковскому было заочно предъявлено обвинение в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений (часть 2 статьи 360 Уголовного кодекса РФ).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что проверяют обнародованную российской стороной информацию об аресте Рудьковского.