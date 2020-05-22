Бойцов из батальона Кульчицкого расстреляли на Житомирщине: подробности кровавой драмы

В результате ЧП возле села Новоселица Попельнянского района Житомирской области погибли бойцы батальона им. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.

Как стало известно OBOZREVATEL, среди погибших – двое действующих военнослужащих батальона им. Кульчицкого, еще несколько человек ранее демобилизовались или были уволены по окончанию контракта. Это подтвердили нашим журналистам и в самом подразделении.

Массовое убийство произошло в Житомирской области

"Два дня назад они поехали на рыбалку, это знали и сослуживцы, и друзья. Сегодня должны были вернуться", – рассказали военные.

Арендатора они давно знали, мужчины ездили отдыхать на этот ставок не впервые. Что стало причиной конфликта – пока неизвестно, однако арендатор взял ружье и начал расстреливать гостей.

"Сначала он убил тех, кто был за столом, затем пошел к домикам, где спали бойцы. Расстреливал через окно", – рассказал источник.

Из второго домика смог убежать один человек. В это время арендатор добивал остальных.

Двум погибшим военнослужащим батальона им. Кульчицкого было по 50 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате стрельбы погибли семь человек. Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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