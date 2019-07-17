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Аплодисменты не утихали: украинцы мощно поддержали моряков на судилище в Москве

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Украинцы, которые приехали в Лефортовский суд Москвы, поддержать пленных моряков ВМСУ, встретили их бурными аплодисментами. В ходе заседания 13 украинским морякам оккупанты продлили арест еще на три месяца.

Видео с судилища опубликовала на своем Telegram-канале топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева, отметив, что к украинским Героям приехали их родные (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Прямо сейчас в Лефортовском суде. Родственники приехали, это они морякам аплодируют", – написала она.

На кадрах видно, как коридор, по которому ведут украинских моряков, буквально заливает шквал бурных аплодисментов и возгласов "Героям слава!". Несмотря на то, что парни идут под конвоем, они улыбаются и держатся очень гордо.

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Пленные украинские моряки под конвоем

Пленные украинские моряки под конвоем

Скриншот видео

Пленные украинские моряки под конвоем

Пленные украинские моряки под конвоем

Скриншот видео

Моряки в зале суда

Моряки в зале суда

LIFE SHOT

Напомним, в Лефортовском районном суде в Москве 17 июля собрались для рассмотрения иска о продлении ареста украинским пленным морякам. В отношении 13 из них решение уже приняли. Речь идет о моряках Власюке, Гриценко, Драче, Зинченко, Головаше, Попову, Артеменко, Беспальченко, Варимезе, Костышине, Сороке, Мельничуке и Чулибе. Все они останутся под стражей до 24 октября.

По остальным 11 украинским Героям, как пишет Telegram-канал РИА "Новости", суд также примет решение 17 июля.

Журналист Роман Цимбалюк считает, что вердикт будет аналогичным. "Чуда не произошло. Арест военным морякам продлен еще на три месяца, до 24 октября 2019 года. Всего до 10 месяцев. Пока вердикт оглашен в отношении первой группы. А это значит, что аналогичные решения будут в отношении всех. Не договорились. Пока не договорились. Буду надеяться на лучшее!" – написал он на своей странице в Facebook.

Ранее Wимбалюк подмечал, что появились основания ожидать какого-то громкого решения. "Встретил возле Лефортовского районного суда Ольгу Скабееву. Топ российской пропаганды никогда не приезжает на суды по украинским пленникам. Сегодня почему-то исключение! Узнаем скоро, к чему бы это", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ольга Скабеева
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Пигин Макс
Пигин Макс
А что им не веселится, они же в российской тюрьме сидят. Вот отпустим мы их, попадут они в украинскую тюрьму, вот и посмотрим на их лица...
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
В чём героизм этих мокряков? В том, что они без малейшего сопротивления сдались вместе с корабликами? Вернутся на окраину их объявят предателями.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Поддержали - молодцы. Но мне хотелось бы, чтобы каждый украинец задал себе вопрос: а возможна ли обратная ситуация? Ну, чтобы родные и друзья из России приехали в Киев и устроили бурные овации в поддержку своих сыновей, братьев и товарищей где-нибудь в Печерском суде? И чтобы, допустим, Янина Соколова сделала об этом непредубеждённый репортаж? И чтобы обошлось без файеров, миномётных выстрелов, бутафорских виселиц и реальных боевиков "Свободы"? Почему-то мне кажется, что подобную группу поддержки завернули обратно ещё в Борисполе - и это в лучшем случае. А в худшем не обошлось бы без членовредительства. Ну, и, само собой разумеется, на "Миротворце" оказались бы все причастные с обеих сторон, включая Соколову и телеканал, решившийся пустить в эфир подобный материал. Если я неправ, поправьте меня.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ш. Олег, Вот тут как раз всё очень просто. Такой ситуации в принципе не может быть, так как, "Украина воюет с Россией". А у нас такая ситуация возможна по причине того, что Россия не воюет с Украиной. Как все эти противоположности уживаются в мозгах украинцев, одному Богу известно...
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