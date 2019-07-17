Аплодисменты не утихали: украинцы мощно поддержали моряков на судилище в Москве

Украинцы, которые приехали в Лефортовский суд Москвы, поддержать пленных моряков ВМСУ, встретили их бурными аплодисментами. В ходе заседания 13 украинским морякам оккупанты продлили арест еще на три месяца.

Видео с судилища опубликовала на своем Telegram-канале топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева, отметив, что к украинским Героям приехали их родные (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Прямо сейчас в Лефортовском суде. Родственники приехали, это они морякам аплодируют", – написала она.

На кадрах видно, как коридор, по которому ведут украинских моряков, буквально заливает шквал бурных аплодисментов и возгласов "Героям слава!". Несмотря на то, что парни идут под конвоем, они улыбаются и держатся очень гордо.

Пленные украинские моряки под конвоем Скриншот видео

Пленные украинские моряки под конвоем Скриншот видео

Моряки в зале суда LIFE SHOT

Напомним, в Лефортовском районном суде в Москве 17 июля собрались для рассмотрения иска о продлении ареста украинским пленным морякам. В отношении 13 из них решение уже приняли. Речь идет о моряках Власюке, Гриценко, Драче, Зинченко, Головаше, Попову, Артеменко, Беспальченко, Варимезе, Костышине, Сороке, Мельничуке и Чулибе. Все они останутся под стражей до 24 октября.

По остальным 11 украинским Героям, как пишет Telegram-канал РИА "Новости", суд также примет решение 17 июля.

Журналист Роман Цимбалюк считает, что вердикт будет аналогичным. "Чуда не произошло. Арест военным морякам продлен еще на три месяца, до 24 октября 2019 года. Всего до 10 месяцев. Пока вердикт оглашен в отношении первой группы. А это значит, что аналогичные решения будут в отношении всех. Не договорились. Пока не договорились. Буду надеяться на лучшее!" – написал он на своей странице в Facebook.

Ранее Wимбалюк подмечал, что появились основания ожидать какого-то громкого решения. "Встретил возле Лефортовского районного суда Ольгу Скабееву. Топ российской пропаганды никогда не приезжает на суды по украинским пленникам. Сегодня почему-то исключение! Узнаем скоро, к чему бы это", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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