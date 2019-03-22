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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогерВсе статьи автора

Россия опять берется за Харьков

3.6т

В 10:51 22 марта на официальном сайте СБУ появился пресс-релиз о том, что Служба предотвратила совершение террористического акта на станции метро "Индустриальная" в г. Харьков, накануне выборов президента Украины. Целью теракта было максимальное число пострадавших, убитых и раненых, что должно было привести к дестабилизации ситуации в городе и тем самым, должно было повлиять на волеизъявление граждан. Понятно, что в таком случае, родственники жертв и жители города обвинили бы власть в бездеятельности, и как результат – уменьшилось бы число избирателей, готовых проголосовать за действующего президента.

Как сообщает СБУ, теракт был предотвращен в результате проведения комплекса контртеррористических мероприятий. Это значит, что преступник был схвачен не при попытке пронести взрывное устройство на станцию метро и не при его установке, а был вычислен загодя и сопровождался соответствующими оперативными методами.

В ходе этих мероприятий было установлено, что преступник получил заказа на проведение теракта от российских спецслужб, через конкретное лицо, которое следствием уже установлено. Заказом предусматривалось изготовление взрывного устройства с большим поражающим действием. Для этого было использовано готовое взрывное устройство, которое дополнительно снабжалось поражающими элементами из металлических изделий, наподобие гвоздей и гаек. В действие устройство должно было приводиться путем вызова на телефон, который являлся триггером взрывного устройства.

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Для осуществления теракта преступник получил инструкции, в частности – по сборке конечного взрывного устройства, технике его закладки и применения его с обеспечением собственной безопасности и достижения максимального количества жертв. За свои действия преступник уже получил $15 тыс.

Насколько можно понять, в ходе оперативных мероприятий, настоящее взрывное устройство было подменено муляжом, а далее – преступнику была предоставлена возможность закончить свой преступный умысел и установить взрывчатку на месте предполагаемого преступления, где он и был задержан. При этом, контролировались все контакты преступника и документировались его связи с российскими кураторами.

В этой связи интересно то, что факт разоблачения террориста пока не вызвал никакого особого резонанса в прессе. Проще говоря, эта блестяще проведенная операция службы оказалась не интересной СМИ, а возможно, и самим харьковчанам, хотя они могут просто не знать об этом, поскольку сайт СБУ они не посещают, а пресса – молчит.

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Но просто представим себе, что сегодня утром на станции метро "Индустриальная" прогремел взрыв и в результате погибло бы человек двадцать, и человек шестьдесят получили различной степени ранения. Где была бы пресса? Где были бы харьковчане? На самом деле, такая реакция очень показательна. Интерес вызывают лишь события крайне негативного характера, а наши победы и достижения – не вызывают никакой реакции.

Из этого следует вывод о том, что СМИ – не интересующиеся успехами армии, спецслужб и других силовых структур, которые противостоят агрессору, и мгновенно подхватывающие любую негативную информацию, а если она окажется ложной, даже не утруждаются опровержениями, на самом деле – не наши СМИ.

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По характеру своей реакции на события, они не показывают ни проукраинской позиции и даже близко не подходят к объективному изложению событий. Вместо этого, они действуют синхронно со СМИ страны агрессора, и по сути, а не по месту регистрации, являются российскими СМИ, работающими на нашей территории.

С этим давно надо что-то делать. В любом случае, такого быть не должно. А пока наши СМИ заняты другими вопросами, эту информацию до публики доводят энтузиасты, которые по сути взяли на себя функции проукраинской прессы.

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Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Темы
Российская военная угрозаВойна
Место
УкраинаХарьков
Теги
терактРоссияСБУ
Источник
Источник:defence-line.org
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
А ведь Петя Порося может перед выборами и реальный взрыв устроить, хохлов ему не жалко, вон сотню небесную положили ради прихода к власти и ничё.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Подобные взрывы - для паРАши обычная вещь! Именно такие - полкило взрывчатки, гвозди-гайки и два десятка полегшего парАшного скота! Потом паника и сопли пополам с угрозами "нипрастимнизабудим"! Эта схема на расее работает идеально - ведь ее там проводят сами спецслужбы! Полёгший скот не жалко - "бабы еще нарожают"! Но как только паРАшники попробовали провернуть подобное у нас - адекватно работающие службы моментально вычислили кацапов - результат виден прямо сейчас!
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Харченко Александр
Харченко Александр
Что-то маловато сбежалось на обсуждение путинских опарышей...
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