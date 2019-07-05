Мы очень осторожно относимся к тому, что выдает в эфир ВВС, потому ждали подтверждения информации из других источников, и когда ее получили, решили, что о ней следует дать максимальную информацию.
Итак, по всей вероятности, силами армейского спецназа, из оккупированного города Снежное, Донецкой области, был эвакуирован задержанный так называемый "полковник ЛНР" Владимир Цемах. Задержан он был в своей квартире в Снежном, 28 июня, а 29 июня он уже был в Шевченковском суде г. Киева, где ему была избрана мера пресечения – содержание под стражей на два месяца. Ему вменяется организация террористической группы.
Бывший "афганец" Цемах, в 2014 году возглавлял силы ПВО в районе Снежного и считается, что он обязан располагать информацией, относительно сбитого малазийского авиалайнера.
Владимир Цемах
В общем, следствие будет заниматься вопросами того, к чему он был причастен лично и что он достоверно знает, в частности и по Боингу, но нас интересует вопрос о том, как сработали наши спецы. По сути, они отработали на пятерочку в самом глубоком тылу оккупантов. Собственно говоря, если от Снежного двигаться строго на Юг, то минуя Саур Могилу, через пару десятков километров уже можно выйти на границу с РФ. То есть, они оперировали на расстоянии как от киевского Харьковского массива до Академгородка, столько примерно было до границы РФ.
Причем, спецы сработали в режиме "захвата языка", а не ликвидации противника, а это – намного более сложная операция очень высокого мирового уровня. Ведь надо было провезти задержанного через территорию, оккупированную противником и насыщенную силами и средствами его контрразведки, а потом – пересечь КПП на линии разделения.
По разным источникам, Цемаха переправили на нашу сторону либо непосредственно через линию фронта, либо замаскировали его под парализованного и таким образом – перевезли через КПП, возможно – в Марьинке или Майорске.
В любом случае, наши сработали на отлично, а если тащили его вне КПП, то там должно было работать взаимодействие с военной группировкой наших войск, контролирующих тот участок фронта. Жаль, что Порох проиграл выборы. Похоже на то, что наши спецы уже настолько подготовлены, что способны выполнять операции высшей категории сложности. А раз так, то они могут устроить "ночной экспресс" и вытаскивать оттуда не только Цемахов, но и более ярких персонажей, с кудрявыми погонами ВС РФ, например.
Тем не менее, несколько дней назад наши спецы безусловно вошли в клуб мировой элиты, наравне с американцами и израильтянами. Думаю, тем, кто хотел бы убить нашу армию изнутри, стоит очень хорошенько подумать о том, чем это может обернуться. Армия у нас уже не та, что была в 14 году, по крайней мере, ее самая зубастая часть.
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