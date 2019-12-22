Прозрели? Стало известно об усталости россиян от Крыма

В России растут протестные настроения против аннексии Крыма и репрессивной политики Кремля в отношении крымских татар.

Такое заявление "Крым.Реалии" сделал постоянный участник бессрочной акции "Стратегия-18" в Санкт-Петербурге, крымскотатарский активист Ильяс Эшрэф.

"После службы в армии я решил обосноваться в Ленинграде, я здесь служил в учебке и полюбил этот величественный город. Так до сих пор здесь и живу. Мои корни из Алушты, мой отец родился в Алуште и поэтому я регулярно бываю в Крыму", – рассказал он.

Иллюстрация. Аннексия Крыма

"В 2016 году, может быть чуть раньше, я присоединился к движению демократов Санкт-Петербурга, где уже вместе с другими выражаем свою позицию к проводимой российской властью политике подавления инакомыслия и свободы слова. Мы ежемесячно, 18-го числа, выходим на пикеты в рамках бессрочной акции "Стратегия-18" в поддержку крымских татар. Проводим акции и по другим поводам", – сообщил активист.

В то же время он признал, что крымскотатарская диаспора в городе политически не активна и, кроме того, находится жестким давлением силовиков.

"Последнее время стало чуть полегче, а раньше полиция периодически арестовывала нас прямо там – на пикетах и чаще всего, продержав нас в отделении полиции от нескольких часов до двух суток, отпускали. Старались делать это без объяснения причин задержания и без составления протоколов", – рассказал Эшрэф.

Ильяс Эшрэф Крым.Реалии

Как писал OBOZREVATEL, Генеральная ассамблея ООН 18 декабря приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

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