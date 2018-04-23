Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Путину нужна новая война. Есть несколько вариантов – российский оппозиционер

1.9тЧитать новость на украинском

"Обозреватель" продолжает серию интервью с известными россиянами, посвященных новому 6-летнему сроку правления Владимира Путина.

Почему россияне, сводящие концы с концами, живущие на грани нищеты, лишенные свободы слова и других базовых демократических ценностей, снова и снова выбирают человека, который де-факто создал для них такие условия? Почему Путин постоянно ввязывается в войны? Правда ли, что таким образом он обеспечивает себе пожизненное "царствование"? Намерен ли он переключиться с Украины на новые цели?

Размышлениями на эти темы с "Обозревателем" поделился лидер международного движения "Говорите громче!" (Лондон), член постоянного комитета Форума свободной России Андрей Сидельников.

- Наблюдая из Украины за тем, что происходит в России, мы задаемся вопросом: как могло получиться, что один и тот же человек руководит страной на протяжении такого большого количества лет? Почему рядовые граждане, которые отнюдь не шикуют, которые не могут позволить себе поездки за рубеж и прочие радости, не могут сказать то, что думают – почему у них не возникает желания сменить этого человека на посту. В чем главный секрет успеха Путина?

- На мой взгляд, чтобы ответить на этот вопрос, нужно изучить историю нашей страны, историю Российской империи. Хотя в 1861 году так называемое рабство было отменено, к сожалению, менталитет у людей остался прежним. Многие не хотят брать на себя ответственность, не привыкли думать, не привыкли анализировать.

Андрей Сидельников

Styler RBC

Безусловно, большую роль играет и пропаганда, которая в последние годы царит в сегодняшней России. Но все это, на мой взгляд, связано, прежде всего, с менталитетом, с рабской психологией.

Менять эту ситуацию достаточно сложно. Опять-таки, если возвращаться к истории, то Россия – страна революций. Хорошо это или плохо – тоже сложно сказать. Были разные периоды в нашей жизни.

Новости
В России грядут большие перемены – Боровой

Но то, что один человек действительно узурпировал власть и, видимо, до конца своих дней будет находиться у власти – это, конечно, отбрасывает Россию на задворки цивилизации. Мы плетемся в хвосте цивилизованных стран. Мы отстаем не только экономически, но и, к сожалению, по всем фронтам. Поэтому пока перспективы не радужные.

- Вы упомянули слово "цивилизация". Мы видим, как сегодня Путин фактически противопоставляет Россию как некую отдельную от всего остального мира цивилизацию. По вашему мнению, можно ли Россию в ее сегодняшнем состоянии назвать отдельной цивилизацией?

- Я бы не рассматривал эту идею – об отличии от всего мира. Россия –- большая страна, часть ее находится в Азии, часть – в Европе. Возможно, это положение страны заставляет ее метаться из стороны в сторону. Потому что для западной цивилизации мы не свои, и для азиатской – не свои. Поэтому был придумано понятие "отдельного пути".

https://angliya.com

Но у России не может быть отдельного пути, Россия должна развиваться вместе со всем миром. Мы живем в эпоху глобализации, и обособление от всего – это не тот путь, который нужен стране, и вообще это не путь будущего.

Новости
Будет большая война – Невзоров

Поэтому я не считаю, что в России своя цивилизация, и отношение к этому у меня достаточно негативное. А то, что Путин пытается выстроить такую систему, связано с тем, что у него нет другого выхода. Как известно, у него есть идея воссоздать Советский Союз, чтобы поделить мир с Соединенными Штатами. Но на это не хватает ни силенок, ни денег, ни ума, ни всего остального.

- Действительно, признаки попыток восстановления Союза имеются. Но мы видим, что Путин лезет в другие горячие точки, которые никак не связаны с этой идеей. Например, в Сирию. Зачем ему эта война?

- Показать силу страны на международной арене, чтобы снова разграничить мир, как это было во времена Советского Союза, холодной войны, когда, в общем-то, мир был поделен.

Новости
Путин потерпел поражение, он не знает, что делать с Украиной - Орешкин

Ему необходимо демонстрировать силу, и сейчас он действительно занимается шантажом всех остальных стран, потому что, по большому счету, сделать с ним никто ничего не может. И он шантажирует весь мир своими военными игрушками, военными мультиками.

ru.rfi.fr

Так что это входит в ту же концепцию. Скорее всего, после Сирии он начнет что-то еще.

Нужно отвлекать внимание от внутренних проблем, и такие локальные войны этому способствуют. Если уйти в историю, то мы видим, как война с Грузией отвлекла от экономических проблем. Аннексия Крыма и война, развязанная на востоке Украины, тоже отвлекала.

Сейчас этим уже не отвлечешь, нужно что-то новое. В Сирии мы опять зависаем, потому что США решили дать понять: мультики можете показывать, а у нас превосходство как было, так и есть. Поэтому никоим образом ваша сила для нас не представляет угрозы.

Новости
США могут уничтожить Россию – Пионтковский

Скорее всего, будет какое-то новое противостояние в какой-либо точке, потому что не получается по-другому отвлекать внимание от внутренних проблем. Просто не получается.

- Исходя из того, что вы сказали, можно сделать вывод: фактически эта агрессивная внешнеполитическая деятельность Путина по большей части адресована внутренней аудитории. Можно ли сказать о том, что именно такая деятельность является залогом его вечного правления?

- Да, наверное. Потому что по-другому не получается. России были даны исторические возможности для того чтобы укрепить и наладить экономическое положение, но время было упущено. Средства были расхищены, модернизация экономики не произошла, и сейчас это делать уже поздно.

angliya.com

За годы правления Путина у нас расплодилась армия бюджетников, которым в обмен на лояльность необходимо постоянно повышать зарплаты и пенсии, а денег в казне нет.

Поэтому сейчас только международными склоками, международными вызовами можно удержать власть. По-другому не получится.

Новости
Путин подходит к обрыву и не знает, как отойти от края – Шевцова

- Вы сказали, что, похоже, Путину потребуются новые точки приложения своих сил. А как насчет Украины? Это для него уже пройденный этап? Или здесь еще имеется потенциал?

- Потенциал, безусловно, есть, потому что его не устраивает какая-то маленькая часть восточной Украины. Для своей идеи фикс воссоздания Советского Союза, конечно же, ему нужна вся Украина.

Проблема в том, что Путин не видит в бывших советских республиках независимых государств. Он их ментально не ощущает. Для него это вотчины, как это было в Советском Союзе.

Поэтому проблема с Украиной не решена. Возможно, будет какое-то усугубление конфликта.

YouTube

- Вы имеете в виду сугубо военное?

- Конечно, военное. Видимо, он будет продолжать подпитывать эти "ДНР" и "ЛНР" - подпитывать финансами, подпитывать оружием, чтобы этот конфликт постоянно тлел.

Ему не нужна свободная независимая Украина, поэтому он будет делать все возможное, чтобы дестабилизировать обстановку.

Новости
Цимбалюк: в России думают, что Украина – нелепица

Более того, думаю, участь украинского конфликта может постичь и другие бывшие советские республики.

- Кто первый на очереди?

- Сейчас сложно сказать. Посмотрите, что происходит в Армении. Кроме того, достаточно сильное русскоговорящее сообщество в Латвии может сыграть свою роль. В Приднестровье имеется замороженный конфликт.

То есть в принципе Путину есть где разгуляться.

- И последний вопрос – о Крыме. Если говорить о востоке Украины, то в отношении этой войны Кремль традиционно отрицает свое военное присутствие. Но что касается Крыма, то в этом случае он действовал открыто – аннексия закреплена в РФ на законодательном уровне.

- Путин тоже поначалу не признавал факта наличия российских военных в Крыму, и пошел на это только под давлением неопровержимых доказательств со всех сторон. Ему пришлось сказать: да, "зеленые человечки" – это были наши солдаты.

Естественно, никакого отношения к международному праву и всему остальному это не имеет. И во многом экономические проблемы России, связанные с санкциями и всем остальным – это отголоски совершенно агрессивной, враждебной политики, которая была осуществлена в 2014 году с аннексией Крыма.

Новости
Крым может потребовать независимости: Ислямов озвучил условие

- Вы не считаете, что Крым – это отдельная история хотя бы потому, что, по факту, это открытие Путиным ящика Пандоры. Это нарушение международного права и создание опасного прецедента, в том числе для европейских стран. По вашему мнению, может ли аннексия сыграть в будущем губительную роль лично для Путина?

- Думаю, изначально, пойдя на аннексию Крыма, Путин подписал себе незавидную судьбу.

С одной стороны, это проявление силы, укрепление лидерства внутри страны, но, с другой стороны, эта аннексия фактически поставила страну на грань банкротства, более того – поставила под сомнение нахождение России в международных институциях. Потому что с хамами и бандитами сидеть за одним столом не хотят.

- Вам не кажется, что, если бы Россия сегодня отменила свое решение по Крыму, просто вернула бы полуостров под контроль Украины, все было бы совсем иначе?

- Безусловно. Это многое бы поменяло в лучшую сторону. Причем, для всех сторон – и для Украины, и для России, и для мирового сообщества.

- Но, видимо, рассчитывать на это не приходится.

- Конечно. Совершенно не приходится. Пока Путин будет находиться у власти, этого не произойдет. Только тогда, когда в России поменяется режим, об этом необходимо будет говорить.

Собственно, тут и переговоры никакие не нужны – просто нужно обнулиться до момента аннексии.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтАннексия КрымаВыборы в РоссииОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Андрей Сидельников
Место
Россия
Поделиться в Facebook

Наши блоги