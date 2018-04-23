Путину нужна новая война. Есть несколько вариантов – российский оппозиционер

"Обозреватель" продолжает серию интервью с известными россиянами, посвященных новому 6-летнему сроку правления Владимира Путина.

Почему россияне, сводящие концы с концами, живущие на грани нищеты, лишенные свободы слова и других базовых демократических ценностей, снова и снова выбирают человека, который де-факто создал для них такие условия? Почему Путин постоянно ввязывается в войны? Правда ли, что таким образом он обеспечивает себе пожизненное "царствование"? Намерен ли он переключиться с Украины на новые цели?

Размышлениями на эти темы с "Обозревателем" поделился лидер международного движения "Говорите громче!" (Лондон), член постоянного комитета Форума свободной России Андрей Сидельников.

- Наблюдая из Украины за тем, что происходит в России, мы задаемся вопросом: как могло получиться, что один и тот же человек руководит страной на протяжении такого большого количества лет? Почему рядовые граждане, которые отнюдь не шикуют, которые не могут позволить себе поездки за рубеж и прочие радости, не могут сказать то, что думают – почему у них не возникает желания сменить этого человека на посту. В чем главный секрет успеха Путина?

- На мой взгляд, чтобы ответить на этот вопрос, нужно изучить историю нашей страны, историю Российской империи. Хотя в 1861 году так называемое рабство было отменено, к сожалению, менталитет у людей остался прежним. Многие не хотят брать на себя ответственность, не привыкли думать, не привыкли анализировать.

Андрей Сидельников Styler RBC

Безусловно, большую роль играет и пропаганда, которая в последние годы царит в сегодняшней России. Но все это, на мой взгляд, связано, прежде всего, с менталитетом, с рабской психологией.

Менять эту ситуацию достаточно сложно. Опять-таки, если возвращаться к истории, то Россия – страна революций. Хорошо это или плохо – тоже сложно сказать. Были разные периоды в нашей жизни.

Но то, что один человек действительно узурпировал власть и, видимо, до конца своих дней будет находиться у власти – это, конечно, отбрасывает Россию на задворки цивилизации. Мы плетемся в хвосте цивилизованных стран. Мы отстаем не только экономически, но и, к сожалению, по всем фронтам. Поэтому пока перспективы не радужные.

- Вы упомянули слово "цивилизация". Мы видим, как сегодня Путин фактически противопоставляет Россию как некую отдельную от всего остального мира цивилизацию. По вашему мнению, можно ли Россию в ее сегодняшнем состоянии назвать отдельной цивилизацией?

- Я бы не рассматривал эту идею – об отличии от всего мира. Россия –- большая страна, часть ее находится в Азии, часть – в Европе. Возможно, это положение страны заставляет ее метаться из стороны в сторону. Потому что для западной цивилизации мы не свои, и для азиатской – не свои. Поэтому был придумано понятие "отдельного пути".

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Но у России не может быть отдельного пути, Россия должна развиваться вместе со всем миром. Мы живем в эпоху глобализации, и обособление от всего – это не тот путь, который нужен стране, и вообще это не путь будущего.

Поэтому я не считаю, что в России своя цивилизация, и отношение к этому у меня достаточно негативное. А то, что Путин пытается выстроить такую систему, связано с тем, что у него нет другого выхода. Как известно, у него есть идея воссоздать Советский Союз, чтобы поделить мир с Соединенными Штатами. Но на это не хватает ни силенок, ни денег, ни ума, ни всего остального.

- Действительно, признаки попыток восстановления Союза имеются. Но мы видим, что Путин лезет в другие горячие точки, которые никак не связаны с этой идеей. Например, в Сирию. Зачем ему эта война?

- Показать силу страны на международной арене, чтобы снова разграничить мир, как это было во времена Советского Союза, холодной войны, когда, в общем-то, мир был поделен.

Ему необходимо демонстрировать силу, и сейчас он действительно занимается шантажом всех остальных стран, потому что, по большому счету, сделать с ним никто ничего не может. И он шантажирует весь мир своими военными игрушками, военными мультиками.

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Так что это входит в ту же концепцию. Скорее всего, после Сирии он начнет что-то еще.

Нужно отвлекать внимание от внутренних проблем, и такие локальные войны этому способствуют. Если уйти в историю, то мы видим, как война с Грузией отвлекла от экономических проблем. Аннексия Крыма и война, развязанная на востоке Украины, тоже отвлекала.

Сейчас этим уже не отвлечешь, нужно что-то новое. В Сирии мы опять зависаем, потому что США решили дать понять: мультики можете показывать, а у нас превосходство как было, так и есть. Поэтому никоим образом ваша сила для нас не представляет угрозы.

Скорее всего, будет какое-то новое противостояние в какой-либо точке, потому что не получается по-другому отвлекать внимание от внутренних проблем. Просто не получается.

- Исходя из того, что вы сказали, можно сделать вывод: фактически эта агрессивная внешнеполитическая деятельность Путина по большей части адресована внутренней аудитории. Можно ли сказать о том, что именно такая деятельность является залогом его вечного правления?

- Да, наверное. Потому что по-другому не получается. России были даны исторические возможности для того чтобы укрепить и наладить экономическое положение, но время было упущено. Средства были расхищены, модернизация экономики не произошла, и сейчас это делать уже поздно.

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За годы правления Путина у нас расплодилась армия бюджетников, которым в обмен на лояльность необходимо постоянно повышать зарплаты и пенсии, а денег в казне нет.

Поэтому сейчас только международными склоками, международными вызовами можно удержать власть. По-другому не получится.

- Вы сказали, что, похоже, Путину потребуются новые точки приложения своих сил. А как насчет Украины? Это для него уже пройденный этап? Или здесь еще имеется потенциал?

- Потенциал, безусловно, есть, потому что его не устраивает какая-то маленькая часть восточной Украины. Для своей идеи фикс воссоздания Советского Союза, конечно же, ему нужна вся Украина.

Проблема в том, что Путин не видит в бывших советских республиках независимых государств. Он их ментально не ощущает. Для него это вотчины, как это было в Советском Союзе.

Поэтому проблема с Украиной не решена. Возможно, будет какое-то усугубление конфликта.

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- Вы имеете в виду сугубо военное?

- Конечно, военное. Видимо, он будет продолжать подпитывать эти "ДНР" и "ЛНР" - подпитывать финансами, подпитывать оружием, чтобы этот конфликт постоянно тлел.

Ему не нужна свободная независимая Украина, поэтому он будет делать все возможное, чтобы дестабилизировать обстановку.

Более того, думаю, участь украинского конфликта может постичь и другие бывшие советские республики.

- Кто первый на очереди?

- Сейчас сложно сказать. Посмотрите, что происходит в Армении. Кроме того, достаточно сильное русскоговорящее сообщество в Латвии может сыграть свою роль. В Приднестровье имеется замороженный конфликт.

То есть в принципе Путину есть где разгуляться.

- И последний вопрос – о Крыме. Если говорить о востоке Украины, то в отношении этой войны Кремль традиционно отрицает свое военное присутствие. Но что касается Крыма, то в этом случае он действовал открыто – аннексия закреплена в РФ на законодательном уровне.

- Путин тоже поначалу не признавал факта наличия российских военных в Крыму, и пошел на это только под давлением неопровержимых доказательств со всех сторон. Ему пришлось сказать: да, "зеленые человечки" – это были наши солдаты.

Естественно, никакого отношения к международному праву и всему остальному это не имеет. И во многом экономические проблемы России, связанные с санкциями и всем остальным – это отголоски совершенно агрессивной, враждебной политики, которая была осуществлена в 2014 году с аннексией Крыма.

- Вы не считаете, что Крым – это отдельная история хотя бы потому, что, по факту, это открытие Путиным ящика Пандоры. Это нарушение международного права и создание опасного прецедента, в том числе для европейских стран. По вашему мнению, может ли аннексия сыграть в будущем губительную роль лично для Путина?

- Думаю, изначально, пойдя на аннексию Крыма, Путин подписал себе незавидную судьбу.

С одной стороны, это проявление силы, укрепление лидерства внутри страны, но, с другой стороны, эта аннексия фактически поставила страну на грань банкротства, более того – поставила под сомнение нахождение России в международных институциях. Потому что с хамами и бандитами сидеть за одним столом не хотят.

- Вам не кажется, что, если бы Россия сегодня отменила свое решение по Крыму, просто вернула бы полуостров под контроль Украины, все было бы совсем иначе?

- Безусловно. Это многое бы поменяло в лучшую сторону. Причем, для всех сторон – и для Украины, и для России, и для мирового сообщества.

- Но, видимо, рассчитывать на это не приходится.

- Конечно. Совершенно не приходится. Пока Путин будет находиться у власти, этого не произойдет. Только тогда, когда в России поменяется режим, об этом необходимо будет говорить.

Собственно, тут и переговоры никакие не нужны – просто нужно обнулиться до момента аннексии.