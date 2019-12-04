Садовый отказался платить миллион: суд вынес новое решение по делу мэра Львова

В среду, 4 декабря, апелляционный суд приступил к рассмотрению жалобы мэра Львова Андрея Садового, к которому по подозрению в незаконной продаже земли применили залог в размере 1 056 550 гривен.

В ночь на 5 декабря судьи постановили применить к Садовому меру пресечения в виде личного обязательства сроком до 20.01.2020 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Градоначальника обязали являться по первому требования и исключить контакты с фигурантами дела.

Отметим, что при этом Специализированная антикоррупционная прокуратура также подала апелляционную жалобу на размер залога Садового. САП настаивала на сумме 50 млн грн.

Новости Мэр Львова Андрей Садовой отказался платить миллион гривен

Суд вынес новое решение по делу Садового

Как сообщал OBOZREVATEL:

Специализированная антикоррупционная прокуратура официально объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

Подозрение объявлено в деле строительства индустриального парка в Рясном. Садового подозревают в злоупотреблении властью при выделении участка под него.

Следствие установило, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета без аукциона по заниженной стоимости как земли промышленности.

САП установила Садовому залог в размере 50 млн грн, однако политик пожаловался на то, что у него нет таких средств, поэтому ему придется что-то продавать.

27 ноября ВСУ постановил применить к Андрею Садовому залог в размере свыше одного миллиона гривен.

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