"Горбатого могила исправит": чем прославился мэр Черкасс, которого Зеленский открыто назвал бандитом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал мэра Черкасс бандитом и сказал, что не сядет с ним за один стол

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко снова попал в скандал. Во время пресс-конференции 20 мая президент Украины Владимир Зеленский во всеуслышание назвал его "бандитом", тот, в свою очередь, решил подать в суд. Удивительный способ решения проблемы для мэра, имеющего, по словам знающих людей, богатое криминальное прошлое – мол, обычно звал на "стрелку".

Подробнее о фигуранте множества скандалов – в материале OBOZREVATEL.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко – фигурант множества криминальных и коррупционных скандалов

От "Толи Кастрюли" до мэрского кресла

В кулуарах Черкасского городского совета за нынешним мэром Черкасс, как когда-то за Черновецким (Лёня Космос. – Ред.), закрепились устойчивые прозвища "Толя Кастрюля", "Железяка" и "Толя Плитка". Даже однопартийцы за глаза так ("Кастрюля". – Ред.) называют Бондаренко.

История этого прозвища городского головы берет начало с бурной молодости, которая проходила в селе Лысянка, что на Черкасщине. Как рассказывали местные жители, "Кастрюлей" Бондаренко стали называть за то, что он в свое время якобы распиливал на металл какие-то заводы, а также занимался приемом и перепродажей цветных металлов. Позднее прозвище закрепилось якобы и в криминальных кругах.

После того, как Анатолий Бондаренко стал городским головой Черкасс, состояние его окружения, равно как и семьи, стало резко увеличиваться.

Ближайшее окружение начало получать от города элитные земельные участки и различные преференции. Разрослись буйным цветом МАФы, с которыми Бондаренко обещал бороться. Приближенным депутатам горсовета, что противоречит логике местного самоуправления, отдавались на откуп ключевые городские департаменты.

Люди назначались на должности не по принципу достаточной квалификации и профессиональных знаний, а приближенности и личной преданности мэру.

Анатолий Бондаренко

Но самое страшное – именно во время каденции Бондаренко уже в 2018 году Черкассы стали самым криминальным городом в Украине.

Так, был убит депутат Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина", экс-заместитель городского главы Черкасс Сергей Гура и расстрелян из автомата депутат Черкасского городского совета от фракции УКРОП Михаил Бинусов.

Первая судимость: даже липовый диплом

В далеком 2005 году были открыты уголовные производства в отношении головы Лисянской райгосадминистрации, сейчас же – мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

В ходе расследования установлено, что в 2004 году Бондаренко незаконно получил от проректора Белоцерковского филиала вуза "Открытый международный университет развития человека Украина" поддельный диплом бакалавра. Хотя на самом деле Бондаренко в июле 2004 года был отчислен из числа студентов второго курса заочной формы обучения за невыполнение учебного плана.

В феврале 2005 года чтобы заполучить должность председателя Лисянской РГА, Бондаренко предоставил поддельный диплом в Черкасскую ОГА, где на основании в том числе и этого диплома, его кандидатура была внесена в Кабинет министров. После чего, по результатам представления правительства, распоряжением президента в марте 2005 года был назначен на указанную должность.

По сути, в 2005 году Анатолий Бондаренко не имел диплома ВУЗа, за плечами молодого председателя была всего лишь средняя школа

"То есть человек, который принимал присягу государственного служащего, сразу же нарушил ее. Но тогда правоохранителей очень просили не давать ход делам, потому что это был большой позор для областной власти. Его просто уволили, а дела" заглохли", – рассказывал журналистом депутат Черкасского облсовета Александр Рыбченко.

Анатолий Бондаренко

Отметим, что 6 июля 2006 года Бондаренко все же был уволен "в связи с выявлением его несоответствия занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации".

А в 2007 году Звенигородский районный суд пришел к выводу, что действия подсудимого должны квалифицироваться по ч. 3 ст. 358 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа, и признал Бондаренко виновным.

Анатолию Бондаренко было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы и освобождение от него на основании закона об амнистии.

Депутатство обнулило "грехи"

В марте 2006 года на местных выборах Анатолий Бондаренко впервые был избран депутатом Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина". Депутатство в дальнейшем позволило в апелляционной инстанции обнулить судимость.

4 марта 2008 года приговор Звенигородского суда был отменен из-за существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства Апелляционным судом Черкасской области в составе коллегии судей Ильченко А.М., Евтушенко В.Г., Тапала К. Примечательным является то, что и подсудимый, и прокурор просили отменить предыдущий приговор.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, впервые уголовное дело было возбуждено в октябре 2005 года, а закрыто уже в декабре того же года, из-за отсутствия состава преступления. В июне 2006 года прокурор области отменил постановление о закрытии дела, когда подозреваемый по делу уже был в статусе депутата и не сообщил областному совету о привлечении его к уголовной ответственности.

Согласно Закону Украины "О статусе депутатов местных советов", прокурор который возбудил уголовное дело в отношении депутата местного совета, сообщает об этом соответствующий местный совет не позднее следующего рабочего дня со дня возбуждения уголовного дела.

Апелляционный суд пришел к выводу, что подсудимый был привлечен к уголовной ответственности с нарушением требований ст. 31 Закона Украины "О статусе депутатов местных советов".

Поэтому все следственные действия и собранные доказательства были признаны нелегитимными из-за того, что прокурор не сообщила в областной совет о факте уголовного дела.

"По беспределу"

На должности городского головы Черкасс Бондаренко продолжил безнаказанно. "беспределить".

Его считают одним из зачинщиков скандальной сессии в Черкассах, где молодчики в масках заставляли депутатов голосовать, не выпуская их из зала и применяя физическую силу.

Именно тогда народных избранников силой заставили голосовать за бюджет, который был разбалансирован и содержал ряд коррупционных составляющих, а также оставлял без внимания множество насущных проблем горожан.

Помимо бюджета, на повестке дня стоял еще один важный вопрос – избрание нового исполкома, который также был проголосован в угоду мэру.

Скандальная сессия в Черкассах "Вікка"

Бондаренко созвал и тайное внеочередной заседание в Каневе, где депутаты Черкасского горсовета поддержали незаконное решение исполкома об увеличении доходной части бюджета города на 210 миллионов гривен.

Секретная сессия в Каневе

Также мэра Черкасс Анатолия Бондаренко подозревали, что он разворовал партийные средства ВО "Батьківщина" в период избирательной кампании. Об этом в интервью рассказала депутат Черкасского районного совета 5-го и 6-го созывов от "Батьківщини" Екатерина Оноприенко.

НАБУ поймало на горячем

Отметим, что сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет расследование против Анатолия Бондаренко, которое касается недостоверных данных в декларациях за 2016 и 2017 годы. В частности, подозрение касается факта невнесения ведомостей в декларацию автомобиля Lexus LX 570 2012 года выпуска, который был записан на мать Бондаренко Елену.

Отметим, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко при зарплате всего 26 384 гривен в 2015 году владел большим домом и семью автомобилями.

На Анатолия Бондаренко был оформлен дом общей площадью 170 квадратных метров в селе Лисянка Черкасской области. Вся остальная недвижимость оформлена на его супругу — Валерию Бондаренко: квартира в Черкассах (111 "квадратов"), нежилой дом в Винограде Лисянского района (85 кв. м), жилой и нежилой дом в Черкассах (по 105 кв. м каждый), земельные участки в Лисянке (1047 и 458 "квадратов") и Черкассах (468 кв. метров); в той же Лисянке недостроенные жилой с нежилым дома (534 "квадрата").

Один из автомобилей "бедного" мэра Бондаренко

Все вышеперечисленное – только верхушка айсберга. Жители Черкасс убеждены, что "похождения" мэра рано или поздно должны привести к закономерному итогу – Бондаренко окажется за решеткой. Однако, по их мнению, связь с криминалитетом и высокое покровительство в политических кругах пока что позволяют мэру оставаться на свободе.

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