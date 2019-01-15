Al Jazeera: Фукс угрожал американскому бизнесмену и загремел в громкий скандал

Скандальный российско-украинский олигарх Павел Фукс, который вел переговоры с лидером США Дональдом Трампом и, как сообщается, работает с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, обвиняется в угрозах американскому бизнесмену, причастному к продаже мест на инаугурацию 45-го президента Соединенных Штатов.

Магнат из газовой отрасли и недвижимости был в ярости из-за того, что два билета, которые он купил за 200 тысяч долларов, оставили его и украинского парламентария (нардепа от "Відродження" Виталия Хомутынника. — Ред.) с плохими местами, передает слова двух авторитетных источников Al Jazeera.

Фукс УН

Якобы Фукс предупредил бизнесмена, который способствовал покупке, что он хотел вернуть свои деньги, и если он их не получит, он "разорвет его". Утверждается, что затем он озвучил серию угроз другим лицам, участвующим в сделке.

Магнат фигурировал в расследовании Al Jazeera "Олигархи", которое транслировалось в январе 2018 года и показало, что магнат имеет как минимум 10-летние отношения с Трампом и его сыном Доном-младшим.

Тогда он был ведущим российским специалистом по недвижимости, вел переговоры с Трампом в период с 2008 по 2010 год о строительстве его башни в Москве.

Присутствие по меньшей мере дюжины украинских политиков и бизнесменов, некоторые из которых имеют тесные связи с Россией, на инаугурации 20 января 2017 года вызвало интерес у специального советника США Роберта Мюллера, сообщает New York Times.

В сообщении говорится, что некоторые из украинских гостей "продвигали великие сделки или мирные планы" в соответствии с интересами Кремля.

Мюллер расследует вмешательство России в выборы 2016 года, и газета заявила, что федеральные прокуроры США начали ряд других расследований, касающихся украинцев на инаугурации.

Фукс, который был среди них, пытался вернуться в США в декабре 2017 года, но был задержан и выслан пограничниками, которые отозвали его визу, согласно нескольким источникам.

Олигарх, который владеет недвижимостью в Нью-Йорке и Майами, позже заявил, что стал жертвой административной ошибки. Непонятно, почему агенты отказались принять украинца, эмигрировавшего из России в 2015 году.

Американские чиновники не прокомментировали, было ли их решение связано с предполагаемыми угрозами или с его более широкой коммерческой деятельностью, которая привлекла внимание украинских властей.

Just found another photo of Pavel Fuchs / Fuks with Rudy Giuliani from his Russian wikipedia page. Says they met in July 2017 in New York, most likely at RG’s office. https://t.co/p7s0maCM0V pic.twitter.com/N4gWYMKF08 — Will Jordan (@willjordan) January 29, 2018

Годовое расследование Al Jazeera в отношении восточноевропейских олигархов описало роль Фукса в покупке 160 миллионов долларов замороженных активов, которые, как считается, были украдены у украинского государства.

Данные свидетельствуют о том, что продавец был беглым украинским бизнесменом, близким к пророссийскому экс-президенту Виктору Януковичу.

Бизнесмен и президент были среди тех, кто бежал в разгар украинской революции на Майдане в 2014 году, а Янукович теперь находится под защитой российского правительства.

Совсем недавно Фукс был сфотографирован с Джулиани, личным адвокатом Трампа, как в Нью-Йорке, так и в Харькове.

Джулиани и Трамп Голос Америки

Говорят, что бывший консультант по вопросам безопасности бывшего мэра Нью-Йорка предоставляет консультации по улучшению аварийных служб Харькова.

Жители Харькова разделены между прозападным вектором и теми, кто поддерживает российское правительство. Четыре года назад город едва не превратился в поддерживаемый Россией сепаратистский анклав.

Сообщается, что Фукс напрямую работает с Джулиани над созданием харьковского инвестиционного офиса в США.

В середине ноября прошлого года олигарху также якобы было отказано во въезде в Израиль. Недавно же Фукс был задержан и выслан из Мексики, куда он прибыл на частном самолете с другим законодателем (нардепом от "Народного фронта" Андреем Иванчуком - Ред.)

Андрей Иванчук

Правда, олигарх опроверг эту историю. "Это подделка", - сказал он. "Я в Мексике. Вот мексиканцы, поэтому нет вопросов".

"Наемник"

Фукс родился в Харькове в 1971 году и получил прозвище "Наемник" от своих соратников. Он построил бизнес-сеть рядом с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, которого российские власти впоследствии обвинили в том, что он "курировал" потерю 5 миллиардов долларов из городской казны.

Бывший мэр отрицал какие-либо правонарушения и назвал обвинения "политическим издевательством".

За время правления Лужкова Фукс заработал сотни миллионов долларов на недвижимости и возглавил развитие нового финансового района, который сегодня доминирует на горизонте.

Московский городской комплекс столкнулся с финансовыми трудностями, поскольку его главному финансисту, казахстанскому миллиардеру Мухтару Аблязову, было предъявлено обвинение по несвязанному делу о мошенничестве на 6 млрд долларов, которое продолжается.

Во время осмотра одного из своих событий Фукс рассказал российскому телевидению, что в молодости он избивал людей: "Мне не нравится, когда кто-то мне врет". Он рассказал историю о своих турецких строителях: "Во время ремонта я сказал им не курить, но когда я приехал, они курили. Я снова попросил их не курить".

- И они продолжали курить? - спрашивает ведущий.

- Да, и они должны были съесть свои окурки, - отвечает Фукс.

- Как красиво, - саркастически замечает ведущий.

На фоне слухов о коммерческих спорах олигарх покинул Москву в 2015 году и переселился в Украину. Теперь он был подвергнут санкциям со стороны российского правительства и не может въехать в страну.

Несмотря на формальный спор с Россией, многие в Украине подозревают, что Фукс тайно действует с согласия Кремля.

После свержения Януковича прозападное правительство Украины было вовлечено в продолжающийся военный конфликт с РФ. На востоке страны есть несколько анклавов, которые контролируются российскими войсками.

С момента прибытия Фукса в украинскую столицу он установил прочные связи с влиятельными политиками и накопил активы, которые ранее принадлежали политикам и бизнесменам, близким к Януковичу.

Он стал ведущей фигурой в газовой отрасли, имея второе по величине количество разрешений на добычу, согласно данным ANTAC, группы по борьбе с коррупцией.

В августе, после выхода документального фильма Al Jazeera, Фукс был допрошен украинской прокуратурой. Их дело было сосредоточено на том, был ли он или другие причастны к "оказанию помощи неустановленным лицам преступной организации" в компрометации конфискации 1,5 миллиарда долларов, которые были похищены бывшим президентом Януковичем. Никаких обвинений пока не выдвинуто.

Ни Фукс, ни представитель Джулиани не ответили на запросы о комментариях.

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