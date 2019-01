Al Jazeera: Фукс угрожал американскому бизнесмену и загремел в громкий скандал

Скандальный российско-украинский олигарх Павел Фукс, который вел переговоры с лидером США Дональдом Трампом и, как сообщается, работает с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, обвиняется в угрозах американскому бизнесмену, причастному к продаже мест на инаугурацию 45-го президента Соединенных Штатов.

Магнат из газовой отрасли и недвижимости был в ярости из-за того, что два билета, которые он купил за 200 тысяч долларов, оставили его и украинского парламентария (нардепа от "Відродження" Виталия Хомутынника. — Ред.) с плохими местами, передает слова двух авторитетных источников Al Jazeera.

Якобы Фукс предупредил бизнесмена, который способствовал покупке, что он хотел вернуть свои деньги, и если он их не получит, он "разорвет его". Утверждается, что затем он озвучил серию угроз другим лицам, участвующим в сделке.

Магнат фигурировал в расследовании Al Jazeera "Олигархи", которое транслировалось в январе 2018 года и показало, что магнат имеет как минимум 10-летние отношения с Трампом и его сыном Доном-младшим.

Тогда он был ведущим российским специалистом по недвижимости, вел переговоры с Трампом в период с 2008 по 2010 год о строительстве его башни в Москве.

Присутствие по меньшей мере дюжины украинских политиков и бизнесменов, некоторые из которых имеют тесные связи с Россией, на инаугурации 20 января 2017 года вызвало интерес у специального советника США Роберта Мюллера, сообщает New York Times.

В сообщении говорится, что некоторые из украинских гостей "продвигали великие сделки или мирные планы" в соответствии с интересами Кремля.

Мюллер расследует вмешательство России в выборы 2016 года, и газета заявила, что федеральные прокуроры США начали ряд других расследований, касающихся украинцев на инаугурации.

Фукс, который был среди них, пытался вернуться в США в декабре 2017 года, но был задержан и выслан пограничниками, которые отозвали его визу, согласно нескольким источникам.

Олигарх, который владеет недвижимостью в Нью-Йорке и Майами, позже заявил, что стал жертвой административной ошибки. Непонятно, почему агенты отказались принять украинца, эмигрировавшего из России в 2015 году.

Американские чиновники не прокомментировали, было ли их решение связано с предполагаемыми угрозами или с его более широкой коммерческой деятельностью, которая привлекла внимание украинских властей.

Just found another photo of Pavel Fuchs / Fuks with Rudy Giuliani from his Russian wikipedia page. Says they met in July 2017 in New York, most likely at RG’s office. https://t.co/p7s0maCM0V pic.twitter.com/N4gWYMKF08