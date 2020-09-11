Аксенов обвинил Украину в экоциде и потребовал трибунала

Марионетка Кремля, так званный глава Крыма Сергей Аксенов угрожал уголовными делами против "организаторов водной блокады" оккупированного полуострова.

Свои высказывания он разместил в Facebook, где назвал водную блокаду Крыма экоцидом.

"Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека", – написал оккупант.

По мнению Аксенова, Россия должна начать уголовные дела за блокаду воды на украденный полуостров.

"А там и до международного трибунала дело дойдет", – угрожала марионетка Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл якобы сказала, что за обеспечение жителей аннексированного Крыма питьевой водой должны отвечать как Украина, так и Россия. Но данная новость оказалось фейком, о чем сообщил МИД Украины.

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