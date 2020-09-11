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Аксенов обвинил Украину в экоциде и потребовал трибунала

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
9,3 т.
Аксенов обвинил Украину в экоциде и потребовал трибунала

Марионетка Кремля, так званный глава Крыма Сергей Аксенов угрожал уголовными делами против "организаторов водной блокады" оккупированного полуострова.

Свои высказывания он разместил в Facebook, где назвал водную блокаду Крыма экоцидом.

"Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека", – написал оккупант.

По мнению Аксенова, Россия должна начать уголовные дела за блокаду воды на украденный полуостров.

"А там и до международного трибунала дело дойдет", – угрожала марионетка Кремля.

Аксенов обвинил Украину в экоциде и потребовал трибунала

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл якобы сказала, что за обеспечение жителей аннексированного Крыма питьевой водой должны отвечать как Украина, так и Россия. Но данная новость оказалось фейком, о чем сообщил МИД Украины.

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УкраинаБлокада КрымаАннексия КрымаКрымСергей Аксенов
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