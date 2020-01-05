Адвокат семьи убитого в Каховке подловила полицию на лжи

Адвокат семьи убитого 1 января 26-летнего мужчины в Каховке Херсонской области Ирина Краснова, до сих пор не получила материалы уголовного производства.

Адвокат взялась за дело, в котором, по данным правоохранителей, замешан полицейский, еще 3 января по просьбе родителей убитого, и в тот же день обратилась в отдел Каховской полиции, чтобы получить материалы дела, сообщает Hromadske.

Протест в Каховке "Мост"

Однако ей отказали в связи с тем, что, якобы, "в этом уголовном производстве нет пострадавших". Еще одной причиной отказа стало то, что материалы уже направили в Главное управление Национальной полиции Херсонской области.

"Доверия уже не было, поскольку, подчеркиваю, следователь держал в руках материалы уголовного производства и одновременно говорил о том, что их нет", — подчеркнула Краснова, отметив, что у нее возникли сомнения в предвзятости Каховской полиции.

Адвокат уточнила, что должна получить материалы дела 8 января, когда появится в ГУ Нацполиции Херсонской области.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, местных жителей города Каховка потрясло резонансное убийство 26-летнего мужчины, в котором замешан полицейский.

Придя к своей бывшей жене, чтобы решить вопрос опеки над ребенком, в него, вероятно, выстрелил нынешний сожитель женщины, бывший сотрудник правоохранительных органов, совершив 15 выстрелов.

Каховчане не верят в объективное расследование, и уже устроили митинг под зданием полиции.

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