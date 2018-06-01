"Между СБУ и контрразведкой скандал": на кого работал "организатор" покушения на Бабченко

Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман мог сотрудничать с Департаментом контрразведки СБУ, а руководство Службы безопасности Украины узнало об этом только перед пресс-конференцией.

Об этом OBOZREVATEL заявил адвокат Германа Валерий Поваров. По его словам, между ведомствами разгорелся скандал. Подробнее - в материале.

Версии

Сейчас озвучивают несколько версий случившегося. Первая – официальная. По мнению СБУ, Герман выступал организатором убийства Бабченко, нанял киллера и передал ему деньги. Действовал по указке российских спецслужб.

Вторую неожиданно для всех на суде озвучил сам Герман. Он заявил, что работал на Департамент контрразведки и выполнял задание. Якобы он знал, что нанятый им киллер Алексей Цымбалюк обязательно побежит в СБУ.

"Цымбалюк был избран контрразведкой, поскольку он известен еще с АТО. Поэтому мы знали об инсценировке, и что Цымбалюк побежит (в СБУ - Ред.). Но для того, чтобы получить информацию, мы передали россиянам список из 30 целей. В СБУ много людей, которые общаются с Россией", - сказал на суде Герман.

И согласно третьей версии, у Германа якобы хотели отобрать его бизнес - оружейный завод "Шмайсер". На самом деле в этом бизнесе Герман владеет всего 10%.

Один из адвокатов Бориса Германа Валерий Поваров подтвердил версию о том, что его подзащитный таки работал на контрразведку. А также, что сейчас между контрразведкой и СБУ большой скандал из-за этого.

"Да, это примерно так. Более скажу. Когда они проводили эту пресс-конференцию, глава СБУ Грицак уже имел информацию о том, что Герман работал на контрразведку. Герман им об этом сказал. И судя по лицу Грицака, он был в некоторой растерянности. Сейчас они думают, что им делать. Конечно, контрразведка под давлением сверху может слить Германа", - говорит Поваров.

По его словам, СБУ специально притянула дело к статье по терроризму, чтобы не передавать материалы другому ведомству. "Терроризм - это когда убивают Шеремета. Взрыв в людном месте, осколки. А тут выстрел из пистолета с глушителем, на самом деле это покушение на убийство, которое они должны бы были передать в МВД", - говорит адвокат.

Экс-замгенпрокурора Алексей Баганец, считает, что СБУ должна привести железобетонные доказательства своей версии.

"Что касается официальной версии, то все зависит от доказательств следствия. Если у них действительно есть все аудио, видео переговоров Германа с заказчиками и исполнителем, передачи денег, если есть показания этого киллера, то да - это основная версия", - заявил OBOZREVATEL Баганец.

Война ведомств?

Алексей Баганец считает версию несогласованности действий СБУ и Департамента контрразведки реалистичной.

А вот наш источник в СБУ уверяет, что никакие службы между собой у них не конкурируют.

"Могу заверить, что никто у нас ни с кем не конкурирует. Так что это все неправда", - говорит источник. По его словам, следственные действия продолжаются, и скоро СБУ обнародует новые данные по этому делу.

Семья и друзья не верят

Родные и друзья Бориса Германа отказываются верить в то, что он собирался организовать убийство.

"Я лично знаю Бориса Германа, несколько раз с ним общались. Если откровенно, то за все это время он не произвел впечатления человека, способного на такие экстремальные маневры, на сотрудничество с врагом. Человек при деле, ему есть что терять. В разговорах всегда была выдержанная государственная позиция. Он волонтерил. Мое личное мнение - недоразумение как минимум", - сказал нам знакомый Германа Артем Луцак.

Также не верит в то, что произошло с Германом и его жена Виктория. "Да, Борис мой муж! Никакой связи с покушением мой муж не имеет. Это чистой воды провокация!" - рассказала OBOZREVATEL Виктория.

Супруга Германа Виктория Соцсети

По ее словам, Герман много помогал военным.

"Это действительно так, он помогал армии Украины, был волонтером в зоне АТО. Вот вам и благодарность от страны, правительство которой не выделяет достаточно средств на вооружение. А собирает с народа. А высшие эшелоны власти не знают, какую машину приобрести и какую по счету недвижимость купить. У мужа безупречная репутация", - говорит Виктория.

Врачи рядом

По словам адвоката Поварова, сейчас Герман находится в камере на Аскольдовом переулке - там, где и народный депутат Надежда Савченко. Ему предоставляется медицинская помощь.

"Они знают, что Герман болен. И чтобы мы не обращались к посторонним врачам и не было угрозы его госпитализации, с самого начала СБУ предоставила своих медиков. Там есть врач, который готов на месте взять анализ и сделать кардиограмму. А на суде даже была своя реанимация", - говорит Поваров.