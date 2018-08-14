Адекватный ответ: офицер ВСУ показал убитых террористов "Л/ДНР"

В сети опубликовали новые фотографии и информацию о боевиках "Л/ДНР", ликвидированных на Донбассе в период за июль-август текущего года.

Снимки двух террористов обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook, сопроводив посты хештегами #адекватна_відповідь и#200_бригада. "Все будет Украина и победа за нами!" - написал он.

Так, согласно информации из базы "Миротворец", 10 августа был ликвидирован Шевченко Михаил (позывной "Шева") 1976 года рождения из города Перевальск.

В июне-июле 2018 года умер рядовой Репухов Андрей ("Кича") 1985 года рождения из Горняка. "Точная дата и обстоятельства [смерти] требуют уточнения", - отметил Штефан.

Как писал OBOZREVATEL, ВСУ мощно ударили по террористам на Донбассе. В результате были ликвидированы двое боевиков, еще пятеро получили ранения.