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Адекватный ответ: офицер ВСУ показал убитых террористов "Л/ДНР"

15тЧитать новость на украинском

В сети опубликовали новые фотографии и информацию о боевиках "Л/ДНР", ликвидированных на Донбассе в период за июль-август текущего года.

Снимки двух террористов обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook, сопроводив посты хештегами #адекватна_відповідь и#200_бригада. "Все будет Украина и победа за нами!" - написал он.

Так, согласно информации из базы "Миротворец", 10 августа был ликвидирован Шевченко Михаил (позывной "Шева") 1976 года рождения из города Перевальск.

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В июне-июле 2018 года умер рядовой Репухов Андрей ("Кича") 1985 года рождения из Горняка. "Точная дата и обстоятельства [смерти] требуют уточнения", - отметил Штефан.

Как писал OBOZREVATEL, ВСУ мощно ударили по террористам на Донбассе. В результате были ликвидированы двое боевиков, еще пятеро получили ранения.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолій Штефан
Место
Украина
Объекты
террористы "ДНР"Новости Донбасса
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Ильченко София
Ильченко София
РОЖИ,ПРОСЯТ ПУЛЮ В ЛОБ,ИЛИ ВИСЕЛИЦУ С УДАВКОЙ,А ЛУЧШЕ СРУЦКИЙ ФАРШ,МЕЛКОГО ПОМОЛА.
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Ильченко София
Ильченко София
Новости, просто шикарные!Именно так будут заканчивать все "отпускники-трактористы" ,террористы -вафлисты"убийцы-рагули.Земля им колом и стекловатой!Пусть дохнуть ежеминутно, падаль ватная!Пусть горят в аду, если он есть,ярким пламенем,отсосы хуйловские!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
ВСУ очищают Донбасс от кацапской фашистской мрази
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Ильченко София
Ильченко София
Levitsky Valery, Браво ВСУ!ЗДОРОВЬЯ РЕБЯТАМ!Возвращайтесь живыми!
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