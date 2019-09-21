А как же перемирие? На Донбассе террористы резко увеличили обстрелы сил ООС

На Донбассе за сутки пятницы, 20 сентября, российские наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. При этом они использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы 82 мм и гранатометы.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook. Отмечается, что террористы также использовали различное стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники совершили 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новогнатовки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия;

четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы совершили 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Крымского - из гранатометов различных систем;

неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Станицы Луганской - из стрелкового оружия;

неподалеку Майорска - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новозвановки - из миномета калибра 82 мм.

"За минувшие сутки три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирование. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня", - сказано в сообщении.

Отмечается, что террористы стреляли: дважды неподалеку Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы продолжают нарушать режим тишины и устраивают массированные обстрелы позиций украинских защитников на Донбассе. В результате с начала суток 20 сентября два воина Операции Объединенных сил на Донбассе получили ранения.

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