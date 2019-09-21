Главная Новости
21 сентября • обновлено в 08:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

А как же перемирие? На Донбассе террористы резко увеличили обстрелы сил ООС

781 Читать материал на украинском

На Донбассе за сутки пятницы, 20 сентября, российские наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. При этом они использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы 82 мм и гранатометы.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook. Отмечается, что террористы также использовали различное стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники совершили 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Новогнатовки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

  • неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия;

  • четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Новости
Путин идет в наступление? На границе с Украиной засекли колонну танков России

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы совершили 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов;

  • вблизи Крымского - из гранатометов различных систем;

  • неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Станицы Луганской - из стрелкового оружия;

  • неподалеку Майорска - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Новозвановки - из миномета калибра 82 мм.

На Донбассе террористы резко увеличили обстрелы сил ООС

"За минувшие сутки три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирование. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня", - сказано в сообщении.

Отмечается, что террористы стреляли: дважды неподалеку Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы продолжают нарушать режим тишины и устраивают массированные обстрелы позиций украинских защитников на Донбассе. В результате с начала суток 20 сентября два воина Операции Объединенных сил на Донбассе получили ранения.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
война ООС
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не сулите твари свидомитые,ваших ВСУшных алкашей всех упакуют на запчасти.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Драго Кувалда, скоро...тебя упакуют... передавай привет моторылу....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel