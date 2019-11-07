60 ножевых ран: в Николаеве зверски убили прохожего. Фото и видео

В Николаеве двое парней убили пьяного прохожего, нанеся ему более 60 ножевых ранений.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области, убийство произошло 28 октября.

"Двое учеников лицея ночью, прогуливаясь по городу, наткнулись на случайного прохожего в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел конфликт, человек дал отпор молодым, после чего один из них ударил прохожего ножом, и продолжал наносить ножевые ранения, пока мужчина не перестал кричать", – говорится в сообщении.

Погибшим оказался 29-летний местный житель. Полиция начала расследование и вышла на предполагаемых убийц. Обоих парней задержали в общежитии, где они проживали. Подозреваемыми оказались сироты 18-ти и 17-ти лет из Львовской и Донецкой областей. Предварительно известно, что ножевые ранения потерпевшему нанес старший из них. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Задержанные рассказали, что прогуливались по городу и наткнулись на мужчину в состоянии алкогольного опьянения и между ними произошел конфликт. Погибший оказал сопротивление и начал кричать.

Убийство в Николаеве НПУ

Убийство в Николаеве НПУ

"Такое количество ножевых ранений (больше 60) злоумышленник, по его словам, нанес гражданину, чтобы заставить его замолчать. Отобрав мобильный телефон жертвы, который затем преступники разбили, с места происшествия ребята убежали", – отметили в полиции.

Данные сведения по факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Злоумышленник, который нанес жертве смертельные ранения, задержан следователями в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Убийство в Николаеве НПУ

Убийство в Николаеве НПУ

Убийство в Николаеве НПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве на автозаправочной станции застрелили трех человек.

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