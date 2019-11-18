300 ящиков "элитки": в Черкассах полиция "накрыла" продавцов контрафактного алкоголя

Черкасские правоохранители разоблачили преступную группу, которая сбывала местным жителям элитный алкоголь без акцизных марок по заниженным ценам.

Контрафактный товар – напитки иностранного производства от известных брендов – они покупали в Интернете, говорится на сайте Национальной полиции в Черкасской области.

В Черкассах разоблачили незаконный бизнес по продаже элитного алкоголя ch.npu.gov.ua

Полиция выяснила: незаконный бизнес организовали трое жителей Черкасс. Во время обыска у них было обнаружено и изъято 300 ящиков с товаром, два автомобиля, мобильные телефоны и записи черной бухгалтерии.

Сбывали элитный алкоголь известных торговых марок

Всего изъято более 300 ящиков товара

Открыто уголовное дело, идет следствие. Полицейские устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах водитель "евробляхи" сбил пешехода и пытался скрыться с места аварии. Однако очевидцы ДТП остановили его.

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