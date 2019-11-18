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18 ноября • обновлено в 14:32
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300 ящиков "элитки": в Черкассах полиция "накрыла" продавцов контрафактного алкоголя

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Черкасские правоохранители разоблачили преступную группу, которая сбывала местным жителям элитный алкоголь без акцизных марок по заниженным ценам.

Контрафактный товар – напитки иностранного производства от известных брендов – они покупали в Интернете, говорится на сайте Национальной полиции в Черкасской области.

В Черкассах разоблачили незаконный бизнес по продаже элитного алкоголя

В Черкассах разоблачили незаконный бизнес по продаже элитного алкоголя

ch.npu.gov.ua

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Полиция выяснила: незаконный бизнес организовали трое жителей Черкасс. Во время обыска у них было обнаружено и изъято 300 ящиков с товаром, два автомобиля, мобильные телефоны и записи черной бухгалтерии.

Сбывали элитный алкоголь известных торговых марок

Сбывали элитный алкоголь известных торговых марок

Всего изъято более 300 ящиков товара

Всего изъято более 300 ящиков товара

Открыто уголовное дело, идет следствие. Полицейские устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах водитель "евробляхи" сбил пешехода и пытался скрыться с места аварии. Однако очевидцы ДТП остановили его.

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Место
Украина Черкассы
Теги
алкоголь Национальная полиция Украины
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