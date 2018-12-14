''Откажитесь от Крыма'': известно о тайных планах по Донбассу

Украине не хватит 30 дней, чтобы подготовить ответ на возможные вызовы России на Донбассе. При этом политики озвучивают тайные планы окончания войны.

Об этом заявил представитель Украины в Минской контактной группе, экс-глава СБУ, экс-министр обороны Евгений Марчук в интервью "Укринформу".

"Наше общество, к сожалению, не мобилизовано. К тому же на это накладывается начало политической избирательной кампании, а это тоже не способствует общественной мобилизации, а скорее, наоборот... Я даже считаю, что в этом смысле команда Путина пока достигает своего, конечно, относительного результата", — сказал он.

поля Война на Донбассе

По его словам, к примеру, разные кандидаты в президенты заявляют о каких-то их “тайных” планах окончания войны на Донбассе.

"Один вариант: “Да вы откажитесь от Крыма, скажите, мол, ладно, уж есть как есть, – и война на Донбассе будет закончена”. А недавно озвучили вторую версию: “Евгений Кириллович, может быть, стоит рассмотреть вариант Приднестровья? Ну, пусть там ситуация не урегулирована политически, но ведь войны нет, не стреляют и не убивают! Вы же в минском процессе, может, передайте там, что – давайте таким образом и на Донбассе?" — рассказал Марчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марчук считает, что говорить об уязвимом месте президента России Владимира Путина не приходится, так как под его началом работает огромное количество людей и это не только его рук дело.