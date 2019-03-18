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Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналистВсе статьи автора

Главная задача Путина – попасть на трибунал

3.9тЧитать материал на украинском

"Ничего бы не получилось, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично не руководил этой операцией и не принимал лично решения, от которых зависели судьбы крымчан и севастопольцев. Решения президента спасли нам жизнь", - сказал по поводу аннексии Крыма "глава" украинского полуострова Сергей Аксенов.

Что это? Пустые слова? Прямое доказательство вины президента РФ? Если этот факт будет подтвержден документально, может ли он быть использован в суде и каким образом? Своим мнением об этом с OBOZREVATEL поделился российский журналист Игорь Яковенко.

На самом деле, Путин достаточно откровенно писал о том, что он лично руководил спасением Януковича, что он лично руководил захватом Крыма. Это вряд ли можно считать какой-то новостью. Он гордится этим и вполне открыто об этом говорит.

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Мы сейчас готовимся к международному общественному трибуналу над преступлениями путинского режима, и, безусловно, оккупация Крыма и Севастополя будет важным фрагментом этого трибунала и итогового обвинительного заключения.

Ну а после того как путинский режим уйдет в историю, будет настоящий трибунал.

И главная задача Путина – все-таки попасть на этот трибунал в Гааге, а не стать жертвой тех людей, которые будут его рвать на части после того как он отойдет от власти.

Вообще, на самом деле, я не вижу здесь какую-то сенсацию. Владимир Путин – главнокомандующий. Владимир Путин получил разрешение от Совета безопасности на использование вооруженных сил России за пределами российской территории.

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Крым был оккупирован, конечно же, по прямому приказу Владимира Путина. В этом нет никаких сомнений. И то, что об этом говорит сам Путин… Я не сторонник теории Вышинского, что "признание является царицей доказательств", но в данном случае я думаю, что нет оснований не доверять Путину, который говорит, что всё это он устроил.

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Автор
Игорь ЯковенкоИгорь Яковенко
Тема
Аннексия Крыма
Теги
Новости РоссииРоссияНовости Крыма
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Меня устроит второй вариант- рвать на части и перед телекамерами, что бы все смотрели. А Гаага- это слишком гуманно для гнуси, кроткого червя, возобнившего себя вершителем судеб миллионов. Мразь и подонок.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это если сей пациент еще живой! Ибо гложат смутные сомнения, шо дед уже врезал дуба! Петров и Боширов докажут!
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Исаев Денис
Исаев Денис
"Мы сейчас готовимся к международному общественному трибуналу над преступлениями путинского режима, и, безусловно, оккупация Крыма и Севастополя будет важным фрагментом этого трибунала и итогового обвинительного заключения." - вот в этой фразе вся суть наших убогих грантососущих либералов. Когда вся эта шваль подготовится, соберутся где нибудь в Прибалтике своей кучкой позовут туда кастрюлеголовых экспертов из окраины и прибалтийских нациков и осудят Путина, только вот Путину от копошения этих навозных червей ни тепло ни холодно.
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Ponomarenko Oleksandr
Ponomarenko Oleksandr
Исаев Денис, навозный червь, это - ты, ничтожный раб, как и 125 млн. баранов в недостране "рашка Тупик", где царь - маленький закомплексованный любитель мальчиков микрогитлер Вовочка.
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