"Ничего бы не получилось, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично не руководил этой операцией и не принимал лично решения, от которых зависели судьбы крымчан и севастопольцев. Решения президента спасли нам жизнь", - сказал по поводу аннексии Крыма "глава" украинского полуострова Сергей Аксенов.

Что это? Пустые слова? Прямое доказательство вины президента РФ? Если этот факт будет подтвержден документально, может ли он быть использован в суде и каким образом? Своим мнением об этом с OBOZREVATEL поделился российский журналист Игорь Яковенко.

На самом деле, Путин достаточно откровенно писал о том, что он лично руководил спасением Януковича, что он лично руководил захватом Крыма. Это вряд ли можно считать какой-то новостью. Он гордится этим и вполне открыто об этом говорит.

Мы сейчас готовимся к международному общественному трибуналу над преступлениями путинского режима, и, безусловно, оккупация Крыма и Севастополя будет важным фрагментом этого трибунала и итогового обвинительного заключения.

Ну а после того как путинский режим уйдет в историю, будет настоящий трибунал.

И главная задача Путина – все-таки попасть на этот трибунал в Гааге, а не стать жертвой тех людей, которые будут его рвать на части после того как он отойдет от власти.

Вообще, на самом деле, я не вижу здесь какую-то сенсацию. Владимир Путин – главнокомандующий. Владимир Путин получил разрешение от Совета безопасности на использование вооруженных сил России за пределами российской территории.

Крым был оккупирован, конечно же, по прямому приказу Владимира Путина. В этом нет никаких сомнений. И то, что об этом говорит сам Путин… Я не сторонник теории Вышинского, что "признание является царицей доказательств", но в данном случае я думаю, что нет оснований не доверять Путину, который говорит, что всё это он устроил.

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