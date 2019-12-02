Главная Новости
2 декабря • обновлено в 21:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Летать не умеют, только копать": видео "учений" солдат на Житомирщине возмутило украинцев

3.3т
Читать материал на украинском

В 190-м учебном центре Вооруженных силы Украины в поселке Гуйва Житомирской области солдат вместо обучения отправили на строительные работы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Махов. Он также опубликовал соответствующее видео, которое ему предоставили военные (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Я горжусь армией. Но за такую армию мне стыдно... Поехали ребята с боевой бригады учиться на два месяца на пилотов-операторов беспилотников, а вместо этого делают ремонт в центре. Я за армию. За армию, в которой не будет "совка", – написал журналист.

Новости
"Обрушится огненный дождь": ВСУ пообещали смешать врага с землей. Зрелищные фото

"Летать не умеют, только копать": видео "учений" солдат на Житомирщине возмутило украинцев

Скрин видео

"По бумагам эти ребята будут "уметь" летать. А по факту – только копать", – возмутился один из комментаторов.

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина Житомир
Теги
Вооруженные силы Украины видео скандалы
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
34
9
Смешно
3
Интересно
31
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Да и хрен сними, лучше это: Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР. Разрешение на запуск газопровода дал 2 декабря во время телемоста президент РФ Владимир Путин.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Franta Bonanta
Franta Bonanta
Страна рабов может только лопата и работать-остальное все просрал и пропили, несчастные чубатые. Проклятое семя.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
клоун готовит армию к "перестать стрелять"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги