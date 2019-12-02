"Летать не умеют, только копать": видео "учений" солдат на Житомирщине возмутило украинцев

В 190-м учебном центре Вооруженных силы Украины в поселке Гуйва Житомирской области солдат вместо обучения отправили на строительные работы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Махов. Он также опубликовал соответствующее видео, которое ему предоставили военные (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Я горжусь армией. Но за такую армию мне стыдно... Поехали ребята с боевой бригады учиться на два месяца на пилотов-операторов беспилотников, а вместо этого делают ремонт в центре. Я за армию. За армию, в которой не будет "совка", – написал журналист.

Скрин видео

"По бумагам эти ребята будут "уметь" летать. А по факту – только копать", – возмутился один из комментаторов.

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко сообщил, что курсантов Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове заставляют делать грязную работу и жестоко наказывают за малейшие непослушания.

После поднятия общественного резонанса в академии пояснили инциденты, заявив, что уборка территории объекта входит в обязанности курсантов.

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