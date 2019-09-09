Час зачатия "Укроборонпрома" неспроста пришёлся на разгар правления Януковича. Вернув удобную для себя Конституцию, подписав Харьковские соглашения, продлевающие пребывание Черноморского флота РФ на территории Украины, Янукович, в обнимку с Кремлем, запустил реализацию совместного проекта с использованием украинской оборонки.

Первоначальная идея создания "Укроборонпрома" была сформулирована в Москве и состояла в том, чтобы украинские ремонтные предприятия обеспечивали поддержание военной техники и вооружения советских и российских производителей, в разные годы поставленных на рынки третьих стран. Для эффективного обеспечения совместных бизнес-интересов все эти предприятия вывели из подчинения Минобороны и ввели в состав т.н. концерна.

Схема в довоенных условиях, казалось-бы, выгодная: многочисленные ремонтные предприятия, ранее подчинённые Министерству обороны Украины и по большей части работавшие кое-как, получали ритмичную загрузку.

Однако надо понимать, что у этой идеи было второе дно. Держателями основных контрактов становилась Россия. При этом за Украиной закреплялся второстепенный статус и право на скромную часть доходов. Но главное – Украина практически утрачивала перспективу стать самостоятельным игроком на мировом рынке военной техники и вооружений.

Последующее развитие идеи создания концерна "Укроборонпром" полностью соответствовало стилю правления Януковича – у "хозяина страны" все должно быть под руками. Так концерн подгрёб под себя наиболее жизнеспособные предприятия, находившиеся в ведении Минпромполитики. Само министерство постепенно прекратило своё существование, его функции распылили между несколькими ведомствами.

Страна получила уродливого монстра, нарушающего законы самим фактом своего существования. Концерн, будучи, по сути, предприятием, был незаконно наделён функциями органа государственного управления и правом на своё усмотрение распоряжаться финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами более чем 100 других предприятий пяти отраслей.

Это привело к тому, что уже в 2012 году страна ощутила негативные экономические последствия, и была предпринята вялая попытка возрождения Минпромполитики, которая без ликвидации "Укроборонпрома" была обречена на провал.

Окончательно угробил идею возрождения реально необходимого стране органа управления большой государственный деятель по фамилии Яценюк.

Видимо, неумная страсть к "бесконтрольному контролю" ресурсов оборонки стала хронической болезнью украинской власти, передающейся из поколения в поколение. И никакие рациональные доводы, базирующиеся на реальных интересах страны, побороть эту страсть не способны.

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Сейчас мы наблюдаем ажиотажный приток реформаторов в "Укроборонпром".

Но, господа, что вы собираетесь реформировать?

Конечно, теплом остывающего тела этого монстра можно согреть пару десятков рук, но при этом страна каждый день будет терять: армия своевременно не получит все необходимое для выполнения задач в условиях войны; продолжится высасывание жизненных сил из подчинённых УОПу государственных предприятий; развитие зародившихся в последние годы негосударственных предприятий ОПК будет и далее сдерживаться неравной конкурентной борьбой с монополистом; оборонные отрасли вместо того, чтобы стать локомотивом экономики страны, останутся источником бесконечных скандалов и проблем; ну а рынки, на которых Россия пятится под давлением санкций, займут другие.

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Идея наделения Минобороны функциями акционера "Укроборонпрома", высказанная на днях секретарём СНБО Данилюком, демонстрирует абсолютное непонимание реальных проблем и путей их решения. Её реализация приведёт лишь к дальнейшей деградации оборонных предприятий.

Вместо этого, надо выполнить норму Закона Украины "О национальной безопасности" и создать Агентство по развитию оборонно-промышленного комплекса, как орган государственного управления, призванный обеспечить равные условия для реализации научного, технологического и производственного потенциала предприятий ОПК всех форм собственности.

Главная задача Агентства по развитию оборонно-промышленного комплекса, которое, кстати, вполне логично отнести к сфере управления Минобороны, – максимально обеспечить потребности сектора обороны страны и продвижение украинской продукции на мировые рынки.

Вслед за созданием профильного агентства необходимо ликвидировать "Укроборонпром", а на базе входящих в него государственных предприятий образовать жизнеспособные профильные группы компаний с последующим их реформированием с целью привлечения инвестиций и освоения производства современных систем вооружения и военной техники.

Но главная задача такого органа государственного управления – реформировать саму систему взаимоотношений государства и оборонных предприятий всех форм собственности, снять препоны, мешающие их развитию.

Первая из таких проблем – монополизация внешнеэкономической деятельности в сфере военной техники и вооружений.

Неоднократные обещания Петра Порошенко на эту тему, несмотря на ряд подписанных документов, на поверку оказались блефом. Видимо теневые доходы в этом секторе, которые эксперты исчисляют сотнями миллионов долларов, напрочь лишают чиновников здравого смысла. При этом никого не волнует, что потери страны, с учётом утраты потенциальных рынков, на порядок больше.

Существующая в Украине жёсткая система экспортного контроля позволяет защитить политические, военные и экономические интересы государства. В этих условиях у наших производителей должно быть право самостоятельно выхода на внешние рынки. В этом случае пользоваться услугами спецэкспортёров они будут только тогда, когда это экономически выгодно. Такие услуги должны предлагаться на конкурентной основе.

Второй проблемой является чрезвычайно высокая цена кредитных ресурсов и сложность их получения.

Решением этой проблемы для предприятий-исполнителей гособоронзаказа, независимо от формы собственности, должен стать механизм государственных гарантий. Правительству и Национальному банку Украины необходимо выработать совместное решение, в соответствии с которым, любой подписанный контракт з заказчиком в рамках утверждённого государственного оборонного заказа будет приравниваться к государственной гарантии для получения кредита на выполнение такого заказа. Это позволит частично снизить ставку кредита и существенно упростить процедуру его получения.

Третья проблема – ценовой диктат заказчика, не позволяющий предприятиям развиваться и инвестировать средства в перспективные разработки.

Задача министерств обороны, экономики и финансов найти в этом вопросе разумный баланс. Сегодня, дожимая цену "до дна", государство подрывает на завтра способность предприятий производить современную военную технику и вооружения. При этом страна теряет рынки. Возможно навсегда.

Четвертая, а возможно и главная проблема состоит в том, что Украина, претендующая на право оставаться в клубе стран, способных строить космические ракеты, самолёты и вертолёты, корабли и танки, высокоточное оружие и сложные радиоэлектронные комплексы, находится на грани полной утраты своего научного и инженерного потенциала. Уже сегодня мы практически не способны производить металлорежущие станки, завтра – можем утратить оборонку, энергетическое машиностроение и многое другое.

Министерству образования необходимо понять, что конкурентоспособность нашей страны определяется не числом наспех подготовленных юристов и экономистов. На высшем государственном уровне должна быть утверждена программа подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики с горизонтом планирования минимум 20 лет. Стипендии студентов, изучающих инженерные специальности и точные науки, должны быть втрое выше других.

В условиях массовой эмиграции работоспособного населения и соответствующего снижения уровня безработицы высвобождается часть средств Фонда занятости, предусмотренных на финансирование активных программ занятости. Стоит рассмотреть возможность их использования для финансирования долгосрочной программы насыщения молодыми специалистами предприятий приоритетных отраслей.

Если бы не границы разумных размеров публикации, я мог бы назвать ещё ряд задач, решение которых должно быть основой государственной оборонно-промышленной политики, но, думаю, перечисленного достаточно, чтобы понять, что мелкая суета вокруг "Укроборонпрома" и внутри него ничего общего с такой государственной политикой не имеет.

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