Требовал 1000$ и автомобиль: в Черкассах женщину взяли в заложники. Фото

В арендованной квартире в Черкассах злоумышленник силой удерживал знакомую, чтобы получить выкуп за освобождение. От ее мужа шантажер требовал тысячу долларов США и автомобиль.

Полиция задержала преступника "на горячем". Об этом на своем официальном сайте сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области.

Своего обидчика пострадавшая знала, поэтому пошла к нему в гости. В квартире он избил женщину, завладел ее золотыми украшениями и деньгами.

Кроме того, начал шантажировать мужа своей жертвы О преступлении и вымогательстве мужчина сообщил правоохранителям.

Злоумышленник шантажировал мужа своей жертвы ГУНП в Черкасской области

Они задержали вымогателя на месте "обмена" – парковке возле одного из местных торговых центров, когда тот пытался сесть в автомобиль потерпевшего.

По данному факту возбуждено ряд уголовных дел по статье 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 189 (Вымогательство) и ст. 187 (Разбой) УКУ. Ныне решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Черкасской области во время ссоры с братом разбил ему голову. Когда к пострадавшему приехала бригада "скорой помощи" – напал на нее.

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