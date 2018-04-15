Когда-то я тратила время на то, чтобы найти идеальную формулу отношений между мной и мужчиной. Мне казалось это важным – изо дня в день копаться внутри себя и искать какие-то "неидеальные моменты" чтобы их исправить. Потом я перестала это делать.

Несколько лет подряд я не берусь делать досрочные выводы о чем-то или о ком-то. Я наблюдаю со стороны, но не берусь оценивать поступки людей, особенно если я не знаю кого-то из них лично. Откуда мне знать, почему человек поступил именно так? Хотя вроде бы ожидалось от него другое. Как говорил один мой знакомый: "Я что, Господь Бог?". И он был прав – люди достаточно сложные организмы, их еще нужно уметь понимать и воспринимать.

Я достаточно рано вышла замуж, но вот в чем прикол – в силу моего характера я продолжала свой личный рост и свое четкое движение к целям. Появился один ребенок, затем – второй. Мной лично в браке на 5-ом году жизни был сделан вывод, что я не понимаю, зачем мне муж, кроме того что он дал мне возможность родить детей. Родила и спасибо.

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Я иду дальше. Я сделала достаточно много ошибок, но возможно, я бы и не смогла двигаться дальше, если бы я не прошла через это.

Что я вынесла из моего неудачного брака?

- Отношения в браке не могу быть сложными. Да и вообще отношения между мужчиной и женщиной – не могут быть сложными. Вы не сможете друг другу долго выносить мозг, даже если поставить это за первостепенную цель. Истерики надоедают быстро. Вы истощаетесь – быстро. Поэтому через год после замужества и рождения ребенка я уже жила по принципу - никто никому ничего не должен, и моя стратегия она, конечно, имеет место быть, если бы не получилось так, что я в браке была и мужем и женой в взвалила на себя все - от зарабатывания денег до тяжелых пакетов в супермаркете, ведения бюджета и решения, куда и когда мы поедем отдыхать.

- Пытаться переделывать вторую половину не стоит. Ничего не выйдет. Это как бой с собственной тенью. Выбор ведь был сделан ранее, значит, вы приняли, что он курит по пачке в день и по пятницам у него пиво с друзьями в местном баре. Люди могут меняться, но очень часто не в том направлении, в котором лично вы указываете. Это все равно что, пытаться на жигули поставить двигатель от мерса. Типа чтобы было мощнее. Но мощнее не будет, потому что двигатель от мерседеса не встанет в жигули.

- В отношениях должно быть глубокое взаимоуважение. Это живет внутри меня. В моем идеальном случае, я хотела бы, чтобы мужчина был старше и успешнее меня. Я честно не смогу уважать мужчину, который в этой жизни ничего не добился. Извините, но зато я говорю как есть и это, правда. Кому-то комфортно с электриком Петей, который ловко умеет вкрутить лампочки в доме и во всем подъезде. Каждый выбирает свое. Я выбираю постоянный рост рядом со своим мужчиной. Если он остановится, а я его догоню - даю 80%- мы расстанемся, если у него не будет никаких движений вперед и желаний развиваться.

- Больше всего в не сложившихся браках меня умиляет, когда люди становятся озлоблены друг на друга, что не дает им нормально разойтись и вообще нормально жить после. Что это за неконтролируемые эмоции? Была такой классной, а стала... Был такой прекрасный, а теперь... То есть раньше она была умной и красивой, а он классным и крутым и брак все испортил? Нет. Это значит лишь то, что он женился на дуре 10 лет назад, а она вышла замуж за мудака. И тогда все точно сходится.

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Моя логика сейчас вообще простая. Мне 31 год. Я воспитываю двоих детей. В целом, я могу воспитать и обеспечить их сама, для этого у меня и есть мозги, образование, опыт и так далее. Но с другой стороны я четко понимаю, что я очень хотела бы, чтобы в доме находился любимый мужчина, с которого дети снимут определенную модель. Она им понадобиться потом в жизни.

Мой сын может взять одни качества, которых ему не хватает как мальчику. Моя дочь – другие качества, которые ей нужны как девочке.

Мой сын жил 6,5 лет с его родным отцом и это не дало ровным счётом ничего, кроме в прошлом году психолога на полгода. Моя дочь жила 3,5 года с ее родным отцом, но никогда она не была Принцессой. Не называл ее так отец. А в данный момент у нее это прям второе имя. Это важно для нее. Важно чтобы ей сказали, что она такая, подтвердив этим ее смекалку, красоту, дав ей уверенность в себе и прочее.

И звучать это должно из мужских уст. Моему сыну важно чтобы на него обращали много внимания и общались с ним, чтобы слушали его, чтобы он мог утверждаться за счет каких-то вещей. Это же так просто – сказать что-то типа: "Пойдем, поговорим с тобой по-мужски во двор/в другую комнату. И не факт, что его сейчас словами будут гладить по голове.

С-строгость. Л-любовь.