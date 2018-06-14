Ребенок случайно разбил товар в магазине. Достаточно спорный вопрос, и возникал, уверена, он не только у меня, но и у других родителей. Например, в маленьких магазинах, типа "Форы" или АТБ, в рядах, где соки, воды, внизу может стоять алкоголь – водка, пиво и так далее. Вот вам ситуация – бежит ребенок между узкими рядами и цепляет бутылку, она падает на пол и разбивается.

Или посуда, почему-то в "Форе" стоит на уровне глаз маленького ребенка. Вот идет моя дочь и берет чашку в руки, посмотреть, и роняет ее на пол. Какие должны быть действия с моей стороны? В Европе никто бы не обратил внимание на такое. Ну, разбил ребенок, фиг с ним, списывается как ежемесячный бой и этот % боя заложен в рентабельности точки. Здесь мне говорят что? Заплатите. И начинаются эти качели с охраной и администратором с риторическими вопросами от них:

- Нам что, из своего кармана платить?

- А покажите мне регламент или статью в законе, по которому я как потребитель должна заплатить?

Им нечего мне предъявить. Дальше зависит от моего настроения или порядочности. Есть ситуации, где я спешила, и платила и 90 гривен, и 100 за тарелку или чашку. А недавно я решила проверить одну мою теорию. Я заплатила за битый товар прямо на кассе, взяла чек, все круто. А потом позвала админа и оформила возврат этого товара. Говорю: у вас неликвид. Вы продали мне битую тарелку и битую чашку.

Админ, конечно же, понимает, и охрана пришла и сказала, что я или мой ребенок разбили чашку. Но вот незадача: по закону как потребитель я имею право вернуть товар в течение 14 дней. И я возвращаю. Вот и вся проблема.

Вслед, конечно же, я слышу, чтобы я сюда больше не приходила или что меня больше не пустят. Развод для ребенка 5 лет. Они не имеют права меня не пустить. И закона такого нет, что вот я разбила чашку в прошлую среду, поэтому меня туда больше не пустят.

Администрация магазина не имеет права устанавливать вашу вину или препятствовать выходу из супермаркета. Они даже не могут составить акт повреждения имущества. Потому что я не делала этого умышленно. Я не забегала в магазин как террорист и не била им посуду и их бутылки. Есть чистая случайность, и все.

Отсюда выходит, что и магазин-то не особо защищен в такой ситуации – нет основания для составления акта, а соответственно и для обращения в суд о возмещении вреда. А я ж в этом плане как ребенок – очень воспринимаю все конкретно, и хорошо было бы, если бы мне отвечали на мои вопросы конкретно и четко, без этих вот: " мне что, платить из своего кармана"? Ну, заплати из своего, мне-то что? Я все никак понять не могу.