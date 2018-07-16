С детства я очень любила спорить. Мне важен был сам спор, даже если я была неправа. Потом я поняла, что это немного глупо - спорить ради спора и тратить свою энергию на это. Сейчас я могу, даже если кто-то неправ, сидеть с невозмутимым видом, молчать и думать, что-то типа: "Говорите, говорите".

Но есть ребята, которые не просто спорят, они с пеной у рта доказывают, что они правы. Вот только скажи им "нет, вы не правы". Все! Это как призыв к действию. А я не хочу растрачивать свою энергию на это. С годами я научилась слушать. Это, как мне кажется, важное качество, как для руководителя, так и для человека.

Телек я не включаю вообще, в социальных сетях в срачи стараюсь не вступать, только если меня это совсем тронуло до глубины моей тонкой души. Почему? Да потому что это бесполезное и нездоровое занятие. Доказывать кому-то что-что. Потому что в большинстве случаев, человек он слышит только себя. Надежда на то, что он услышит другого стремиться к нулю.

Ясно, что и дома такие ребята тоже тараторят и доказывают свое. А я что? Я коплю аргументы и собираю факты. Не люблю просто так что-то говорить, а уж тем более обещать. Мои простудные заболевания и ангины ушли в тот момент, когда я закрыла свой рот, и лишний раз его не открывала. Конечно же, сначала это было для меня, такой эмоциональной и амбициозной, очень сложно. Ну, просто очень.

Но нашелся человек, который мог заткнуть меня минут за пять. Тихо, спокойно, с расстановкой. И против его аргументов мои аргументы нервно курят в сторонке. Я же всегда думала, что я крутая и классная. И нет лучше меня. Это похвально для чувства собственного достоинства, быть такой самоуверенной с крутой самооценкой. Но когда она завышена и что-то идет не так, то очень сложно потом падать и ударяться. А надо ведь встать и идти дальше.

Просто в какой-то момент я поняла, что есть вещи и поважнее. Допустим, собрать необходимую сумму в детдом, съездить с визитом в семью, которая осталась без крыши над головой, но нашлись люди, которые купили им дом и там сделан ремонт. И можно просто приехать и порадоваться за них, не забыв купить 5 килограмм конфет их семи детям.

Я научилась молчать о многом, потому что не считаю, что это нужно афишировать на каждом углу. Я научилась ничего и никому не доказывать вообще. Научилась без этого вот, что этот белый должен быть черным, что Илон Маск, он вообще идиот, но все вокруг кричат, что он крутой чувак, но я тогда просто наблюдаю.

Идут споры по поводу того, что курс растет и девальвация сумасшедшая, а дороги, наконец, ремонтируются, и *б твою, мать мы стоит в пробках, потому что идут ремонты. Но до этого все были недовольны тем, что мы прыгаем по ямам и оставляем в них свои колеса. Это вы серьёзно вообще? Людям всегда все будет не то и не так.

Сейчас я больше чувствую себя рефери или судьей, который разруливает споры. Это и на работе, и дома и в обществе, я занимаю такую позицию – выжидательную, наблюдательную. Как в картах: собираешь козыри и потом *уяк - и выдал его в самом конце, когда никто уже не ожидал ничего. В жизни, вообще миллион спорных вопросов и различных ситуаций, а у нас мозг работает на полную катушку. В голове тысячи мыслей, тут с собой порой сложно договориться, не то, что с другими людьми.

И тут как-то мне пришла в голову мысль, года два назад. Ну, что будет, если я буду соглашаться, там, где реально человек прав? Ну, прав он по всем параметрам, ну зачем мне спорить с ним? Или что будет, если я научусь дипломатии? Что если вертеть ситуациями, как 3D, и рассматривать любую проблему или тот же спор под разным углом? У всех же у нас разное восприятие всего.

Я начала соглашаться. Соглашаться с тем, кто прав. Потому что не может быть только одной точки зрения, и чтобы она была моя и она же верная. Это странно, не так ли? Да, вокруг много идиотов, и тупых. Но есть и умные люди, и очень умные люди. И они не спорят. Мало когда спорят. Они наблюдают. Вот и я перестала лишний раз спорить. Я соглашаюсь и наблюдаю. Наблюдаю за тем, что будет дальше происходить.

Бывает так, что человек, который доказывал мне с пеной у рта, что он прав и что "сейчас все вот так и будет, как я говорю", разбивался о свое самомнение и потом приходил и признавал свою неправоту - урок пройден, ура. Почему бы и нет?

А терпеливые и сговорчивые люди - они не глупы. Кивают, соглашаются, молчат, как Будда. и не конфликтуют лишний раз без повода. Покивала и сделала по-своему, пока оппоненты разбивались в лепешку, доказывая, какие они классные и крутые. Я время, например, свое сэкономила и энергию. И меня в какой-то момент перестало волновать, кто что скажет. Есть просто свое мнение, и оно такое – оно может сойтись с чьим-либо другим, а может на корню не сойтись и силы свои на доказывание, кто дурак я тратить не буду. Я – то ведь знаю, кто дурак, а кто умный.