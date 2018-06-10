Затока з висоти: опубліковані приголомшливі фото

У мережі опубліковані дивовижні фотографії курортної Затоки Одеської області з висоти пташиного польоту.

На знімках - залізнично-автомобільний підйомний міст, пункт порту Бугаз, початок Будакської коси, на якій розташована центральна частина курортного селища Затока, повідомляє "Південний Кур'єр".

Також в кадрах відображений Білгород-Дністровський з його старовинною середньовічною фортецею, вид з боку лиману на найнебезпечнішу ділянку кріпосної стіни, який зараз спішно зміцнюють, щоб не розвалився.

Як повідомляв CityOboz, раніше запорожець влаштував фотополювання на Хортиці.