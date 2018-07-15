Выходные в палатке: топ-5 лучших мест для отдыха недалеко от Киева

Лето - лучшее время для отдыха в палатках и походов. Многие ради этого проезжают сотни, а то и тысячи километров. Но всего в часе езды от Киева есть живописные места, где можно насладиться природой и даже встретить диких животных.

Veterdoit рассказывает, где провести уикенд недалеко от столицы.

Коростышевский каньон

Житомирская область - лучший вариант для отдыха с палаткой. Здесь невероятно красиво, хоть и далеко (100 км от Киева). Гранитный каньон наполняется из подземных источников. Вода тут очень чистая, но ее температура мало кого обрадует.

Коростышевский каньон Veterdoit

Ясногородка

Ясногородка находится в 50 км от Киева. Сосновый лес, водохранилище и песчаные пляжи - идеальное место для уикенда в палатке. Кроме того, здесь можно порыбачить.

Ясногородка giisa

Пырново

Разбив палатку на Десне, вы гарантируете себе тишину и спокойствие. Тут немноголюдно, да и от Киева совсем недалеко (50км).

Пырново depositphotos.com

Сорокошичи

Сорокошичи находятся в Черниговской области, на левом берегу Киевского водохранилища. В этой местности можно встретить диких животных: волков, лисиц, косуль, кабанов и оленей. Кроме того, можно взять в аренду лодку.

Сорокошичи Y H

Парк "Муромец"

Если совсем нет желания или возможности ехать далеко - отправляйтесь в парк "Муромец", где можно поставить палатку, поплавать на лодке и заняться экстремальными видами спорта.

Парк “Муромец”

Как ранее писал CityOboz, на западе Украины нашли потерявшуюся иностранку.