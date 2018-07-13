Месяц бродила в лесу: на западе Украины нашли потерявшуюся иностранку

На территории Черновицкой области без денег и средств связи оказалась 28-летняя гражданка Германии Лили Боянвзиев.

Как сообщила пресс-центр Миграционной службы, девушку обнаружил работник райотдела полиции в лесополосе неподалеку ресторанного комплекса в с. Верхние Становцы.

Иностранка пояснила, что путешествовала самостоятельно и недавно посетила румынские Карпаты. На Буковине она пыталась найти хоть какую-либо работу, потому что наличными имела в кармане только 1 грн.

Девушку на время поиска ее родственников временно приютил владелец гостинично-сервисного комплекса.

Лили Боянвзиев

Работники Миграционной службы через работников консульств Германии во Львове и Черновцах вышли на отца Лили, который уже успел подать в розыск.

Он сообщил, что потерял связь с дочерью еще два месяца назад.

В пресс-службе уточнили, что Лили прибыла в Украину 1 июня, не нарушив требований миграционного законодательства. В базе МВД по ней также не обнаружено никаких данных о возможных правонарушениях.

Сейчас иностранку вернули в Германию.

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