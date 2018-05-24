Вразив воїнів та Україну: юний перукар з Маріуполя пояснив свій вчинок

У Маріуполі студент-перукар Микита Накалюжний безкоштовно постриг бійців, які знаходяться на лікуванні в хірургічному відділенні військового госпіталю. Благородний вчинок підлітка зворушив багатьох українців, в тому числі і самих військовослужбовців.

CityOboz поспілкувався з Микитою і дізнався деталі його візиту в госпіталь.

Хлопцеві 15 років, народився він у Запоріжжі, проте з п'яти років живе в Маріуполі. Підліток скромний, про себе багато не розповідає. Каже, що ідея підстригти бійців в госпіталі у нього виникла спонтанно.

"Я просто прийшов поговорити з військовими, запитати, як справи... Згадав, що вчуся на перукаря, і запропонував стрижки. Спочатку мені відповіли, що не треба. Потім один з них вийшов і сказав:" Пішли пройдемо". Кожен, хто заходив стригтися, питав у мене "ти волонтер?" або "ти з якоїсь акції?", - розповідає Микита Накалюжний.

facebook.com / Тарас Шеремета

"Коли я їх постриг, вони говорили: "Спасибі, мені дуже подобається". Майже кожен говорив, що стрижки виконані професійно", - зазначає хлопець.

facebook.com / Тарас Шеремета

facebook.com / Тарас Шеремета

Микита тільки почав вчитися на перукаря. Він закінчив перший курс Маріупольського професійного машинобудівного ліцею. Попереду ще півтора року. Свою справу хлопець любить і каже, що буде і далі відвідувати бійців в госпіталі.

"Щосуботи буду приходити стригти військових", - додав підліток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про хлопця на своїй сторінці в Facebook написав військовий медик Тарас Шеремета. Його пост зібрав майже 7 тисяч лайків і понад 6 тисяч репостів.

Користувачі соцмережі захоплювалися Микитою і залишили безліч коментарів: "Молодець, хлопче! І сам красиво пострижений і красиві зробив зачіски бійцям!", "Вчинок на всі 100%!", "Сонечко, ми всі вдячні тобі за твоє велике серце! Залишайся завжди справжньою людиною"," Такі діти - це надія на краще майбутнє " та інші.