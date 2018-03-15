В зоомузее Днепра показывают видеоарт на фоне чучел

В Зоологическом музее ДНУ им. О. Гончара на проспекте Яворницкого, 36 до 17 марта будет проходить необычная выставка видеоарта молодого украинского художника Николая Ридного "В подвешенном состоянии". Об этом пишет издание "Наше місто".

Фоном для экспозиции видеоработ, созданных автором в конце 2000-х – начале 2010-х годов, стали чучела и скелеты животных. Таким необычным образом Ридный осмысливает социально-политическую ситуацию в Украине.

В залах зоомузея установили три телевизора, на экранах которых демонстрируются видеоработы. Одна из них, "Лес", демонстрирует танцы молодежи, где звуки концерта заменены на крики птиц.

"Побережье" напоминает об аннексии Крыма: с неба на пляж, как бомбы, падают гигантские медузы. И, наконец, в работе "Ни о чем не жалею" проводится параллель между ритуалом подвешивания в харьковском ночном клубе и войной в Украине, ставшей своеобразным вызовом для молодежи.

Эта выставка будет проходить до 17 марта. А 15 марта в 17:00 в Днепровском художественном музее откроется вторая персональная выставка Николая Ридного. Там художник покажет серии фоторабот и рисунков последних лет.

Художник Николай Ридный Life.pravda.com.ua

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