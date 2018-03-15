У зоомузеї Дніпра показують відеоарт на тлі опудал

У Зоологічному музеї ДНУ ім. О. Гончара на проспекті Яворницького, 36 до 17 березня буде проходити незвична виставка відеоарту молодого українського художника Миколи Рідного "У підвішеному стані". Про це пише видання "Наше місто".

Фоном для експозиції відеоробіт, створених автором в кінці 2000-х - початку 2010-х років, стали опудала та скелети тварин. Таким незвичним чином Рідний осмислює соціально-політичну ситуацію в Україні.

У залах зоомузея встановили три телевізори, на екранах яких демонструються відеороботи. Одна з них, "Ліс", демонструє танці молоді, де звуки концерту замінені на крики птахів.

"Узбережжя" нагадує про анексію Криму: з неба на пляж, як бомби, падають гігантські медузи. І, нарешті, в роботі "Ні про що не шкодую" проводиться паралель між ритуалом підвішування в харківському нічному клубі і війною в Україні, що стала своєрідним викликом для молоді.

Ця виставка буде проходити до 17 березня. А 15 березня в 17:00 в Дніпровському художньому музеї відкриється друга персональна виставка Миколи Рідного. Там художник покаже серії фоторобіт і малюнків останніх років.

Художник Микола Рідний Life.pravda.com.ua

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