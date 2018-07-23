Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
КияниМедОбоз

В Запорожье парочку застукали за сексом на пляже: пикантное видео

2.3тЧитать новость на украинском

Пара занялась сексом посреди белого дня на одном из пляжей для семейного отдыха в Запорожье (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Молодые люди предались любовным утехам на виду у отдыхающих, разместившись на стульях возле спортивной площадки на пляже. Пикантное видео опубликовали на YouTube.

Пара сперва занялась оральным сексом, после чего молодые люди перешли к более решительным действиям. На ролике отчетливо видно, что рядом с парочкой ходят отдыхающие, но влюбленных это не смутило.

Скриншот из видео

YouTube

Новости
ЧМ-2018: аргентинский болельщик занялся сексом с россиянкой на трибуне - видео 18+

Администрация пляжа, очевидно, происходящего не видела, так как замечаний им никто не сделал.

Как сообщал OBOZREVATEL, семейная пара, летевшая в Мексику, сняла на видео, как парень и девушка занимаются сексом в салоне самолета.

Объект
Запорожье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги