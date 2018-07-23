В Запорожье парочку застукали за сексом на пляже: пикантное видео

Пара занялась сексом посреди белого дня на одном из пляжей для семейного отдыха в Запорожье (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Молодые люди предались любовным утехам на виду у отдыхающих, разместившись на стульях возле спортивной площадки на пляже. Пикантное видео опубликовали на YouTube.

Пара сперва занялась оральным сексом, после чего молодые люди перешли к более решительным действиям. На ролике отчетливо видно, что рядом с парочкой ходят отдыхающие, но влюбленных это не смутило.

Скриншот из видео YouTube

Администрация пляжа, очевидно, происходящего не видела, так как замечаний им никто не сделал.

Как сообщал OBOZREVATEL, семейная пара, летевшая в Мексику, сняла на видео, как парень и девушка занимаются сексом в салоне самолета.