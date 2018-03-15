У Запоріжжі відремонтують музей, театр і туалети

Запорізька облрада виділить кошти на ремонт туалетів та майданчику до інформаційного центру, а також музею.

Як повідомляє "Перший Запорізький" , таке рішення було прийнято на засіданні бюджетної комісії.

Зокрема, депутати направлять 1,1 млн грн на ремонт території КУ "Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр".

З них капітальний ремонт майданчика біля установи обійдеться в 0,5 млн грн і ремонт туалетів з кабінками для людей з особливими потребами - ще в 440 тис. грн.

Також стало відомо, що в цьому році виділять 1,5 млн грн на заміну крісел в театрі імені Магара.

Ще 717 тис. грн направлять на реконструкцію історико-архітектурного музею "Садиба Попова".

Покрова на Хортиці-2018 обійдуться обласному бюджету майже в 0,5 млн грн, новорічно-різдвяний фестиваль - в 600 тис. грн.

Також зазначається, що на наступній сесії облради, 22 березня, буде винесено питання про внесення відповідних змін до бюджету.

Як повідомляв "Обозреватель", Маріупольський театр покаже в Києві спектакль про морзі .