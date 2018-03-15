У Запоріжжі відремонтують музей, театр і туалети

Запорізька облрада виділить кошти на ремонт туалетів та майданчику до інформаційного центру, а також музею.
Як повідомляє "Перший Запорізький" , таке рішення було прийнято на засіданні бюджетної комісії.
Зокрема, депутати направлять 1,1 млн грн на ремонт території КУ "Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр".
З них капітальний ремонт майданчика біля установи обійдеться в 0,5 млн грн і ремонт туалетів з кабінками для людей з особливими потребами - ще в 440 тис. грн.
Також стало відомо, що в цьому році виділять 1,5 млн грн на заміну крісел в театрі імені Магара.
Ще 717 тис. грн направлять на реконструкцію історико-архітектурного музею "Садиба Попова".
Покрова на Хортиці-2018 обійдуться обласному бюджету майже в 0,5 млн грн, новорічно-різдвяний фестиваль - в 600 тис. грн.
Також зазначається, що на наступній сесії облради, 22 березня, буде винесено питання про внесення відповідних змін до бюджету.
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