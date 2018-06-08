У центрі Львова пара займалася сексом на даху будинку і потрапила на відео. 18+

У Львові помітили пару, яка займалася сексом на даху будинку. Відео опублікували на сторінці "To Lwów, kuЯwa" в соціальній мережі Facebook.

"Ходите по вулицях, голову навіть вгору не піднімаєте, а там така архітектура, і не тільки. Нам тут підігнали одне цікаве ексклюзивне відео. Тому ось вам трохи екстремальної львівської любові на даху однієї з найвищих будівель в центрі міста", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що відео зроблено на розі вулиць Січових Стрільців та Гнатюка.

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"Звідти відкривається прекрасний вид на старий Львів, однак даній молодій парочці явно не до нього. Кажуть, за кадром залишилися ще яскравіше моменти, однак, як тільки коханці помітили глядачів, дуже поспішно зникли. Але головне, що всі залишилися живі", - додали користувачі.

Як повідомляв CityOboz, в Одесі зняли нудиста на даху будинку.