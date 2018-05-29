У центрі Харкова з'явився величезний портрет Кузьми Скрябіна: фото

У центрі Харкова на Римарській вулиці художники закінчили роботу над унікальним муралом із зображенням Кузьми Скрябіна.

Портрет загиблого музиканта Андрія Кузьменка з'явився на стіні будинку біля Харківської філармонії. Фотографії на своїй сторінці в Facebook розмістила Олександра Малиновська.

Художники відтворили малюнок з унікального знімка, створеного в рамках фотосесії, яку Скрябін робив в Харкові. Люди, що надали фото, були знайомі з музикантом особисто.

facebook.com/themalinovskaya

facebook.com/themalinovskaya

facebook.com/themalinovskaya

"Місце вибирали з кількох факторів. По-перше, тут поруч філармонія, де завжди звучить музика, і Кузьма був музикантом, а по-друге, фасад будівлі відремонтовано та пофарбовано, а це,запорука того, що робота протримається близько десяти років", - розповів Андрій Пальваль, технічний директор групи художників, які створювали картину.

Як повідомляв CityOboz, раніше в Харкові відомий британець намалював 3D-мурал із зображенням кролика , якого дістають з капелюха.