У парку Києва з'явився великий лабіринт: фотофакт

У Києві на центральній алеї парку "Відрадний", що в Солом'янському районі, з'явився незвичайний зелений лабіринт.
Територію облаштували комунальники і тепер пропонують жителям столиці прогулюватися його "коридорами", фотографуватися або просто милуватися зеленню декоративних кущів.
facebook.com/zelenbud
"Поряд з цим категорично забороняється переміщення декоративної кори і гранітного відсіву під кущі. Збережемо зелену красу!" - підкреслили працівники "Київзеленбуду" на сторінці компанії в Facebook.
Як повідомляв CityOboz, раніше в музеї Києва випадково знайшли стародавню записку з минулого.