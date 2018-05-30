У парку Києва з'явився великий лабіринт: фотофакт

У Києві на центральній алеї парку "Відрадний", що в Солом'янському районі, з'явився незвичайний зелений лабіринт.

Територію облаштували комунальники і тепер пропонують жителям столиці прогулюватися його "коридорами", фотографуватися або просто милуватися зеленню декоративних кущів.

facebook.com/zelenbud

"Поряд з цим категорично забороняється переміщення декоративної кори і гранітного відсіву під кущі. Збережемо зелену красу!" - підкреслили працівники "Київзеленбуду" на сторінці компанії в Facebook.

Як повідомляв CityOboz, раніше в музеї Києва випадково знайшли стародавню записку з минулого.