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У парку Києва з'явився великий лабіринт: фотофакт

1.1тЧитати новину російською

У Києві на центральній алеї парку "Відрадний", що в Солом'янському районі, з'явився незвичайний зелений лабіринт.

Територію облаштували комунальники і тепер пропонують жителям столиці прогулюватися його "коридорами", фотографуватися або просто милуватися зеленню декоративних кущів.

facebook.com/zelenbud

"Поряд з цим категорично забороняється переміщення декоративної кори і гранітного відсіву під кущі. Збережемо зелену красу!" - підкреслили працівники "Київзеленбуду" на сторінці компанії в Facebook.

Як повідомляв CityOboz, раніше в музеї Києва випадково знайшли стародавню записку з минулого.

Тема
Kyiv.City
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