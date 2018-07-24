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КияниМедОбоз

"В магазине блохи": в Киеве известная торговая сеть попала в громкий скандал

1.7тЧитать новость на украинском

В столичном торговом центре SmartPlaza мужчину покусали блохи.

Неприятный инцидент произошел в Pull&Bear. Об этом Григорий Лео сообщил в Facebook.

"В примерочной был в носках, почувствовал легкое покалывание, не придал значения. Через час сверху на ступне появились укусы, их было много. Чесались. Обратился к врачу. Заключение - укусы блох", - написал он.

Парень отметил, что у него нет домашних животных, а после того, как он сообщил магазину о проблеме реакции или помощи в лечении не было.

В комментариях отметили, что насекомые могли покусать пострадавшего в другом месте.

Как ранее писал CityOboz, в знаменитом издании расхвалили Киев.

Тема
Kyiv.City
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Липатов Владимир
Липатов Владимир
На рагулей уже блохи срут! 🤣🤣🤣
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