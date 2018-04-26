В Киеве вводят реестр домашних животных: что это значит

В столице вводят в эксплуатацию первую очередь информационной системы "Реестр домашних животных".

Он создается для управления централизованным хранилищем данных зарегистрированных домашних и бездомных животных.

Функциональность системы позволяет гражданам удобно зарегистрировать собственных животных.

В текущем состоянии система реализует следующие задачи и требования:

возможность регистрации домашних животных гражданами (внесение необходимой информации) при определенном уровне идентификации владельца;

предоставление администраторам системы возможности получить всю имеющуюся информацию о домашнем животном и/или его владельца.

В дальнейшей разработке предполагается автоматизация бизнес-процессов организаций, которые связаны с домашними животными: регистрация животных для владельцев, не имеющих доступа к интернету и расчету налогов на содержание, а также автоматизированные рабочие места для работников Нацполиции, ветеринарных больниц и балансодержателей многоквартирных домов.

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