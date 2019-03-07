В Киеве полуобнаженные мужчины необычно поздравили женщин с 8 марта: фото

В Киеве в преддверии праздника 8 марта у станции метро Дарница трое полуобнаженных мужчин устроили необычный флешмоб. Раздевшись, они взобрались на козырек у входа на станцию, откуда стали поздравлять женщин с наступающим.

Фото происходящего публикует Facebook-паблик "Типичный Киев".

"Возле метро Дарница очень жарко. Трое мужчин с обнаженным торсом поздравляют прекрасную половину человечества с праздником", - отметили под снимком авторы.

Флешмоб разделил подписчиков сообщества на два лагеря: если одни оценили юмор, то другие принялись критиковать полуголых активистов.

"Огонь! Мужчины должны совершать смелые и креативные поступки ради женщин", "А на крыше, потому что боятся, что их разорвут на подарки взволнованные женщины", "Выезжаю", "Красавчики! В такой холод не побоялись раздеться", "Бюджетный способ поздравления", - посмеялись в комментариях к снимку.

Как писал ранее OBOZREVATEL, совсем скоро практически во всем мире будет отмечаться Международный женский день. Этот праздник создан для того, чтобы женщины могли выходить на митинги, марши и всячески привлекать внимание общественности к проблемам, с которыми они сталкиваются ежедневно. Читайте наш материал, как поздравить женщин с праздником 8 марта.

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