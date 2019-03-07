У Києві напівголі чоловіки незвично привітали жінок із 8 березня: фото

У Києві напередодні свята 8 березня біля станції метро Дарниця троє напівоголених чоловіків влаштували незвичайний флешмоб. Роздягнувшись, вони піднялися на дах біля входу на станцію, звідки почали вітати жінок зі святом.

Фото події публікує Facebook-паблік "Типичный Киев".

"Біля метро Дарниця дуже гаряче. Троє чоловіків з оголеним торсом вітають прекрасну половину людства зі святом", — зазначили під знімком автори.

Флешмоб розділив підписників спільноти на два табори: якщо одні оцінили гумор, то інші взялися критикувати напівголих активістів.

"Вогонь! Чоловіки мають здійснювати сміливі та креативні вчинки заради жінок", "А на даху, тому що бояться, що їх розірвуть на подарунки схвильовані жінки", "Виїжджаю", "Красунчики! У такий холод не побоялися роздягтися", "Бюджетний спосіб привітання", — посміялися у коментарях до знімка.

Як писав раніше OBOZREVATEL, зовсім скоро практично в усьому світі відзначатиметься Міжнародний жіночий день. Це свято створене для того, щоб жінки могли виходити на мітинги, марші і всіляко привертати увагу громадськості до проблем, з якими вони стикаються щодня. Читайте наш матеріал, як привітати жінок зі святом 8 березня.

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