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У Києві напівголі чоловіки незвично привітали жінок із 8 березня: фото

2.5тЧитати матеріал російською

У Києві напередодні свята 8 березня біля станції метро Дарниця троє напівоголених чоловіків влаштували незвичайний флешмоб. Роздягнувшись, вони піднялися на дах біля входу на станцію, звідки почали вітати жінок зі святом.

Фото події публікує Facebook-паблік "Типичный Киев".

"Біля метро Дарниця дуже гаряче. Троє чоловіків з оголеним торсом вітають прекрасну половину людства зі святом", — зазначили під знімком автори.

Флешмоб розділив підписників спільноти на два табори: якщо одні оцінили гумор, то інші взялися критикувати напівголих активістів.

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"Вогонь! Чоловіки мають здійснювати сміливі та креативні вчинки заради жінок", "А на даху, тому що бояться, що їх розірвуть на подарунки схвильовані жінки", "Виїжджаю", "Красунчики! У такий холод не побоялися роздягтися", "Бюджетний спосіб привітання", — посміялися у коментарях до знімка.

У Києві напівголі чоловіки незвично привітали жінок із 8 березня: фото
У Києві напівголі чоловіки незвично привітали жінок із 8 березня: фото

Як писав раніше OBOZREVATEL, зовсім скоро практично в усьому світі відзначатиметься Міжнародний жіночий день. Це свято створене для того, щоб жінки могли виходити на мітинги, марші і всіляко привертати увагу громадськості до проблем, з якими вони стикаються щодня. Читайте наш матеріал, як привітати жінок зі святом 8 березня.

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
8 Березнясвято
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