В Киеве откроют фан-зону "Евровидения-2018"

В Киеве в телецентре "Карандаш" с 3 по 16 мая будет работать фан-зона "Евровидения-2018".

В главном офисе "UA:Перший" на большом экране будут транслироваться прямые эфиры полуфиналов и финала песенного конкурса из столицы Португалии, сообщает пресс-служба телеканала.

Посетители смогут не только поддержать участников песенного конкурса, а также принять участие в бесплатных мастер-классах по танцам, вокалу, португальскому языку.

В течение двух недель фанатов ждут выставка костюмов и наград артистов: награда победительницы Евровидения Русланы, платье Алеши, Златы Огневич, Гайтаны и Vilna, необычные костюмы группы O.Torvald и других певцов; встречи со звездами украинской эстрады и их автограф-сессии.

Вход для всех желающих свободный.

Как сообщал "Обозреватель", MELOVIN представит Украину на "Евровидении-2018".