В Києві нагородили переможців фестивалю аматорського театру

У Києві відбувся II Фестиваль українського аматорського театру, який зібрав рекордну в Україні кількість учасників - 75 театрів, майже 1000 акторів з 36 міст України показали 80 вистав на сценах шести столичних театрів: Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, Київського академічного Молодого театру, ТЮГу Київського академічного "Театру на Липках", Київського театру "Золоті Ворота", Українського малого драматичного театру і Художньо-концертного центру ім. Івана Козловського Національної оперети України.

Нагородження та майстер-класи проходили у Київській малій опері. Фестиваль відбувся за підтримки Національної спілки театральних діячів України та Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради.

Фестивальна програма передбачала конкурсний показ театральних вистав без обмежень театрального жанру в номінаціях, відповідно до видів театрального мистецтва: драматичний театр, музичний театр, хореографічний театр. Вистави оцінювало поважне журі з 20 шановних діячів культури та театрального мистецтва України.

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Переможці:

1 МІСЦЕ В НОМІНАЦІЇ ЮНАЦЬКИЙ ТЕАТР

Театр Юного Актора, м.Київ;

Арт-студія "НВК 209 "Сузір'я", м.Київ;

"ВОГНІ РАМПИ" Шкільний театр школи № 30 м. Чернігова;

Театральна школа "ЖИВБУВПЕС", м.Івано-Франківськ;

Театральний колектив "МАНДРІВНИКИ", м.Козятин;

Дитячий театр-студія "Вишневий сад", м.Київ;

Запорізький дитячий театр "СВІЯ", м.Запоріжжя;

Театр "СКЛО" студії театра та кіно "Ромео і Джульєта", м.Ірпінь;

Театр-студія "АССОЛЬ///ASSOL", смт. Глеваха.

1 МІСЦЕ НОМІНАЦІЯ ДИТЯЧИЙ ТЕАТР

Дитячий театр "ГРОТЕСК", м.Бориспіль;

Народний художній колектив України, театр юних "ШПАКІВНЯ", м.Суми;

Приватний Театр-Студія "МИ", м.Конотоп;

Перша Справжня Театральна Студія, м.Бровари;

Зразкове творче об'єднання "Різні Люди", м.Вишгород;

Народний художній колектив театр-студія БАРВІНОК, м.Київ;

Театральна студія "РАДОЩІ", м.Київ;

В НОМІНАЦІЇ СТУДЕНТСЬКІ, МОЛОДІЖНІ, АМАТОРСЬКІ ТЕАТРИ найбільше нагород отримали:

Студентський театр "ЖМЕНЯ", м. Рівне;

Творча лабораторія "В центрі уваги", м. Суми;

Народний аматорський театр-студія "ГаРмИдЕр", м.Луцьк;

Театр-студія "SPLASH", м. Київ;

Театр "БУ!", м. Вінниця;

Червоноградський Народний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки, м.Червоноград;

Особливо треба відмітити дуже цікаву роботу Народного театру "ЛЕГЕНДА", м. Калуш,який в цьому році відмітив 50 років існування;

Київський театр-студія "МІФ";

Театральна майстерня "АРТМУР", м.Мелітополь;

Студентський театр "НаУКМА", м.Київ;

"Молодіжний драматичний театр "АмаТеа", м.Чернігів;

Український Театр Шкаff, м.Київ;

Старша Студія Муніципального театру "Березіль", м.Бориспіль;

Театр-студія "АССОЛЬ///ASSOL", смт. Глеваха, Київська обл.

На інтернет-каналі ПІКУТВ було майже 70 тис. переглядів. В голосуванні на "Приз глядацьких симпатій" прийняли участь більш ніж 18 тис. прихільників.

"ПРИЗ ГЛЯДАЦЬКИХ СИМПАТІЙ"

Нагороджуються театри в кожній категорії:

Народний театр "ЛЕГЕНДА", м. Калуш

Режисери: Леся Піцик, Ірина Хемич

"Приз глядацьких симпатій" серед аматорських театрів

Молодіжний театр-студія "СУЧАСНИК", м. Черкаси

Художній керівник - Анна Борона

"Приз глядацьких симпатій" серед юнацьких театрів

Дитячий драматичний театр "ЕКСПРОМТ", м.Вишгород

Художній керівник - Наталія Філіпова

"Приз глядацьких симпатій" серед дитячих театрів.

Вітаємо і дякуємо всім учасникам і переможцям фестивалю!

В Україні театральне аматорство набуло широкого розмаху, а за різноманітністю, масовістю, активністю не має аналогів в Європі. Таке поширення мистецької практики в суспільстві - яскраве свідчення значного культурного та інтелектуального потенціалу України, формування єдиного культурного простору. У майбутньому фестиваль планує залучити аматорські театри з різних країн та перетворити Київ на кілька днів у мистецький простір, у який будуть залучені сотні колективів, тисячі учасників та майже всі театри столиці.