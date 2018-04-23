В Киеве бесплатно привьют животных от бешенства 

В Киеве 25 апреля состоится бесплатная профилактическая вакцинация животных против бешенства.

В Голосеевской РГА отметили, что эпизоотическая ситуация с бешенством остается неблагополучной и создает потенциальную угрозу для города в связи с постоянной миграции диких и бездомных животных из центральных регионов Украины.

Бешенство - острая инфекционная болезнь, характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы, летальностью при отсутствии своевременной специфической профилактики.

Место вакцинации: ул. Демиевская, 33 (помещение ЖЭУ-103) и ул. Заболотного, 20а (помещение ЖЭУ-109) с 14:00 до 17:00.

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