Контактные зоопарки: отдых в аду

Прошло три недели - и о страшном пожаре в Кемерово почти никто не говорит. Тем не менее, этот случай поднял вопрос не только о пожарной безопасности в современных торговых центрах, но и о целесообразности существования контактных зоопарков.

Напомним, что 25 марта этого года в российском Кемерово загорелся ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли больше 60 людей. Там же находился и контактный зоопарк. Спасаясь сами, сотрудники даже не позаботились о том, чтоб открыть клетки и дать животным хоть небольшой шанс спастись самостоятельно. Тогда в огне погибло 200 животных 25 видов. Среди них - морские свинки, шиншиллы, кролики, минипиги, песцы, сурикаты, белки, лисы, хомяки, волнистые попугайчики, карликовые камерунские козы, цесарки, ежи, сухопутные черепахи.

Стоит ли людям пересмотреть своё отношение к контактным зоопаркам, или они необходимы для радости детей? Попробуем разобраться с самыми популярными стереотипами.

"Контактные зоопарки знакомят ребёнка с природой"

Это не совсем так. Ведь контактный зоопарк – это животные, которые находятся в неестественных условиях. И если хомячки и попугайчики уже много столетий живут рядом с человеком, то экзотические и дикие животные не могут находиться в тесных вольерах и клеточках.

Когда ребёнок видит белочку в лесу или парке – он знакомится с природой, видит, как белочка живёт в ней, как она ищет еду, взбирается по дереву. Он наблюдает за ней – ведь только так можно увидеть животное в его естественности. Когда ребёнок видит ту же белочку в клетке, когда берёт на руки – она становится просто живой игрушкой. Он ничего не узнаёт о её жизни, о её естественных повадках и особенностях поведения.

В контактных зоопарках не работают научные сотрудники и зоологи, которые проведут детям лекцию с важными и интересными фактами о каждом животном. Ведь чтоб составить представление о животном, недостаточно его погладить. В природе ребёнок никогда не сможет прикоснуться к песцу и не возьмёт на руки енота. Поэтому контактные зоопарки не знакомят ребёнка с природой в её естественном проявлении.

"Но ведь животным приятно, когда их гладят, они замирают на руках"

Ни одно животное не приспособлено к условиям, в которых его регулярно трогают люди. Представьте, что к вам домой приходит толпа из десяти человек и все они по очереди начинают гладить вашу кошку, передавать её из рук в руки. Или тискать вашу собаку. А потом приходят новые люди, и ещё, и ещё. На какой минуте даже домашнее ручное животное будет пытаться вырваться и спрятаться подальше? Если животное продолжать удерживать силой, оно проявит агрессию – свою защитную реакции.

Когда же животное находится в таком постоянном стрессе, у него часто начинается апатия, как одна из форм психического расстройства. Поэтому мирные животные на детских ручках – это обессиленные существа в жутком стрессе.

"Ой, да, я знаю про случаи, что в контактном зоопарке кого-то покусали. Но животные привиты, это не опасно"

В интернете постоянно появляются сообщения "Ёж покусал маму с ребёнком", "В контактном зоопарке лисица покусала ребенка", "Посетительницу укусила енотовидная собака" и т.д.

Не думайте, что в Украине ситуация как-то отличается. Животное защищается – и это его нормальная реакция. Конечно, каждое животное должно быть привито и проходить регулярный осмотр у ветеринара. Но на практике эта норма не соблюдается. Детям, которых кусают в контактных зоопарках, врачи назначают противостолбнячную терапию. Рискнуть и поверить на слово сотруднику, что все животные привиты – не стоит. Вам могут показать документы, например, на ежа. Но вы уверены, что перед вами именно тот ёж, а не купленный новый?

Не забывайте и про нанесённую психологическую травму. Дети редко пытаются целенаправленно сделать животному больно, чаще они искренне хотят контакта с животным. А получают за это укусы, царапины. Это может сформировать у ребёнка страх перед животными или агрессивное поведение в будущем.

И помните, "администрация не несет ответственность за полученные травмы, повреждения и ущерб, полученный посетителями вследствие невыполнения или ненадлежащего соблюдения правил". Владельцы контактных зоопарков обезопасили себя. А вы?

"Ну так это кусают, когда сильно тискают, а мой ребёнок аккуратно возьмёт и только погладит!"

Дети не всегда могут рассчитывать свои силы. Из-за этого животное может начать спасаться и проявлять защитную реакцию.

Лисицу в дикой природе никто не гладит. Для неё это агрессия, опасность, вторжение. Кроликов нельзя брать на руки без крайней необходимости. По своей природе они – жертвы, и когда их отрывают от земли – это сигнал, что хищник схватил и сейчас съест. Каждый раз, когда кролика берут на руки, он "прощается с жизнью".

"Да ладно, животным хорошо в контактном зоопарке. Там нет ни больных, ни покалеченных."

А ещё там нет старых животных. Знаете, почему? Половина до старости просто не доживает, а остальные идут или на убой или на усыпление. Потому что малыши животных – милее, и привлекают больше посетителей.

Самый "расходный материал": хомячки и цыплята. От переизбытка чувств дети просто душат их. Но это ничего – новые стоят дёшево.

Животных часто роняют, дети просто не могут удержать того же кролика или шиншиллу, которые пытаются вырваться. Результат: вывихнутые и сломанные лапы, позвоночник, рёбра.

С больными животными и теми, кто получил травмы, обычно не церемонятся. Мелких (хомячков, морских свинок, кроликов) отдают на корм питонам или хищным птицам. Крупных приводят на усыпление. Лечить их никто не собирается. Купить нового кролика стоит 300 грн, а один осмотр с анализами – 350 грн. Зачем платить больше?

"Но за ними хорошо ухаживают, полно еды и совсем нет неприятного запаха!"

...и это плохо. Животному естественно жить в окружении своего запаха. Для него это показатель, что он в безопасности.То, что нам кажется "вонючим", для животных приятно и важно. Сотрудники вычищают клетки и вольеры, чтоб посетители не возмущались. Но животные от этого стрессуют. Видя, что человек упорно пытается уничтожить запах, животное со временем начинает проявлять к человеку агрессию.

Отдельная тема с едой. 80% рациона кролика должно составлять сено. Кусочек яблочка можно давать раз в два дня. Но какому ребёнку будет интересно кормить кролика сеном? Конечно, в контактных зоопарках посетители покупают стаканчики с различными вкусняшками, которыми животных можно только баловать, а не закармливать.

Это же относится и к режиму питания. Кого волнует, что ёж – ночной житель и днём должен спать? Несоблюдение правил питания приводит к тому, что у животных нарушается обмен веществ, возникают расстройства пищеварение и ухудшается общее состояние.

Чтоб дети не разливали воду, вы редко увидите в загонах поилки с водой. А постоянный доступ к свежей воде – важнейшее условие для всех животных. К тому же животное в стрессе будет много пить, а значит – много ходить в туалет. Какой выход? Правильно, просто давать ему воду несколько раз в день. Хочется пить? Перехочется.

"А где же ребёнку на животных смотреть, он их так любит!"

Возможно, уже с самого детства ребёнку стоит показать разницу между любовью и потреблением. Любить лисичку - это радоваться тому, что она проживает свою жизнь согласно своей природе. Что она бегает по лесу, окружённая миллионами важных запахов и естественных событий. Если я тискаю лисичку, когда я хочу, обижаюсь, что она вырывается, требую, чтоб она сидела у меня на руках – люблю ли я лисичку? Или отношусь к ней как к предмету, без уважения к её потребностям?

Встреча с животным в дикой природе – чудо. Посмотрите, как ребёнок радуется, когда во время прогулки случайно увидит белочку. Именно это ценно.

Спросите себя, для чего ребёнку близкий контакт с диким животным? Ведь для него намного познавательнее будет посмотреть передачу о каком-то животном, где покажут его естественную жизнь и расскажут о нём интересные факты, особенности взаимодействия с сородичами.

А получить контакт с живым существом, которое тянется к человеку, можно в приюте для животных. Приехать туда с ребёнком и взять на прогулку пёсика, который с радостью побегает с вашим малышом на перегонки. Сотрудники приюта дадут вам только абсолютно социализированную и человекоориентированную собаку.

Контактный зоопарк – это пытка для животного, которое не может уйти и спрятаться. Ведь кому интересен енот, который весь день сидит в своём домике? Но без возможности укрыться жизнь превращается в непрекращающийся стресс, который приводят к болезням и гибели.

Позволяя детям слишком много в отношении других живых существ, не формируем ли мы в них принцип жестокой вседозволенности? Уважать чужую жизнь, её особенности, её непохожесть на нашу собственную, уважать право живого существа не идти с тобой на контакт – это то, чему ребёнка не научат в контактном зоопарке.