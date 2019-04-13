У Дніпрі цілий виводок змій окупував популярний ресторан

У Дніпрі на території популярного ресторану знайшли цілий виводок диких змій, через що співробітники закладу змушені були викликати рятувальників.

За даними прес-центру обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, це трапилося 12 квітня на Січеславській набережній.

Уточнюється, що змії окупували відкриту територію закладу. На місце події приїхав підрозділ аварійно-рятувальної частини загону спеціального призначення.

ДСНС

"Особовим складом проведено ретельне обстеження прилеглої території ресторану. За допомогою спеціального інструменту для відлову змій, фахівці ДСНС виловили 18 одиниць плазунів", – йдеться в повідомленні.

Змій вивезли за межі міста, а з громадянами було проведено роз'яснювальну роботу щодо заходів безпеки.

ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початком весняно-літнього сезону українці масово починають вибиратися на природу. Однак потрібно бути обережними, тому що можна нарватися на отруйну змію. Читайте в нашому матеріалі, наскільки небезпечними можуть бути наслідки, і чи може потерпілий самостійно надати собі першу допомогу при укусі.

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