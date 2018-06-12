Гаспачо и кус-кус: "Укрзалізниця" показала, чем будут кормить в поездах

"Укрзалізниця" с 18 июня запустит услугу полноценного питания в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время.

"На отдельных маршрутах во время путешествия пассажирам будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в том числе первые и вторые блюда", - сообщил исполняющий обязанности председателя госкомпании Евгений Кравцов, передает "Радио Свобода".

Он также добавил, что оплатить услугу можно будет как наличными, так и банковской картой.

"Укрзалізниця" разработала специальное меню, состоящее из горячих блюд и перекусов. Пассажир может выбрать готовый ланч-бокс или отдельно блюдо из списка. Стоимость наборов составит от 95 до 115 грн.

Так, в меню есть кус-кус, овсяная каша, бульон с грибами, сэндвичи и другое.

"Вместо борща пока гаспачо, но есть еще два вида первых блюд, вкусные обеды и натуральные чаи и кофе… Приобрести ланч-боксы можно будет уже при онлайн-покупке билета. Впоследствии такую функцию планируем ввести и для других позиций из меню. Заказ можно оформить на пассажирское место по телефону, через официанта-стюарда или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе", - добавил на своей странице в Facebook Кравцов.

Тестирование начнется в поездах №81 Киев - Ужгород, №104 Киев - Мариуполь, №7 Киев - Ивано-Франковск, №749 Киев - Ивано-Франковск.

Как сообщал CityOboz, стало известно, где в украинских поездах установят видеокамеры.