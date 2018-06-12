Гаспачо і кус-кус: "Укрзалізниця" показала, чим годуватимуть в поїздах

"Укрзалізниця" з 18 червня запустить послугу повноцінного харчування в деяких пасажирських поїздах, що курсують в нічний час.

"На окремих маршрутах під час подорожі пасажирам буде доступний повноцінний сніданок і гарячий обід, в тому числі перші і другі страви", - повідомив виконуючий обов'язки голови держкомпанії Євген Кравцов, передає "Радіо Свобода".

Він також додав, що оплатити послугу можна буде як готівкою, так і банківською картою.

"Укрзалізниця" розробила спеціальне меню, що складається з гарячих страв і перекусів. Пасажир може вибрати готовий ланч-бокс або окремо блюдо зі списку. Вартість наборів складе від 95 до 115 грн.

Так, в меню є кус-кус, вівсяна каша, бульйон з грибами, сендвічі та інше.

"Замість борщу поки гаспачо, але є ще два види перших страв, смачні обіди і натуральні чаї та кава ... Придбати ланч-бокси можна буде вже при онлайн-купівлі квитка. Згодом таку функцію плануємо ввести і для інших позицій з меню. Замовлення можна оформити на пасажирське місце по телефону, через офіціанта-стюарда або безпосередньо в спеціально обладнаному сервісному купе", - додав на своїй сторінці в Facebook Кравцов.

Тестування розпочнеться у поїздах №81 Київ - Ужгород, №104 Київ - Маріуполь, №7 Київ - Івано-Франківськ, №749 Київ - Івано-Франківськ.

Як повідомляв CityOboz, стало відомо, де в українських поїздах встановлять відеокамери.