"Укрпочта" выпустит марки с героями мультфильма

"Укрпочта" выпустит серию марок, посвященных украинскому мультфильму "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".

На одной из марок будут изображены главные герои на фоне старинного Киева: принцесса Мила, ее отец - киевский князь Владимир и любимый - странствующий актер Руслан. На другой почтовой марке - Хомяк Винницкий.

Также будет выпущен конверт "Первый день" и изготовлен специальный почтовый штемпель.

Номинал почтовых марок - 5 грн. Тираж каждой марки - 100 000 экземпляров.

Подробно о мультфильме можно почитать в блоге на CityOboz.