"Укрпошта" випустить марки з героями мультфільму

"Укрпошта" випустить серію марок, присвячених українському мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".
На одній з марок будуть зображені головні герої на фоні старовинного Києва: принцеса Мила, її батько - київський князь Володимир та коханий - мандрівний актор Руслан. На іншій поштовій марці - Хом'як Вінницький.
Також буде випущений конверт "Перший день" і виготовлений спеціальний поштовий штемпель.
Номінал поштових марок - 5 грн. Тираж кожної марки - 100 000 примірників.
Детально про мультфільм можна почитати в блозі на CityOboz.
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