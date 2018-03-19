"Укрпошта" випустить марки з героями мультфільму

"Укрпошта" випустить серію марок, присвячених українському мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".

На одній з марок будуть зображені головні герої на фоні старовинного Києва: принцеса Мила, її батько - київський князь Володимир та коханий - мандрівний актор Руслан. На іншій поштовій марці - Хом'як Вінницький.

Також буде випущений конверт "Перший день" і виготовлений спеціальний поштовий штемпель.

Номінал поштових марок - 5 грн. Тираж кожної марки - 100 000 примірників.

Детально про мультфільм можна почитати в блозі на CityOboz.