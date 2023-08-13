Украина – Исландия: анонс матча отбора на баскетбольный турнир Олимпиады-2024

Мужская сборная Украины по баскетболу в воскресенье, 13 августа, проведет второй матч пре-квалификации к олимпийскому турниру Игр в Париже. Подопечные тренера Виталия Степановского после драматичной победы от Болгарии выйдут на паркет против исландской национальной команды.

Видео дня

Поединок принимает турецкий Стамбул. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ИСЛАНДИЯ

Украинские любители баскетбола смогут поддержать сборную благодаря прямой трансляции на телеканале Xsport.

Также игру можно будет увидеть на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ИСЛАНДИЯ

Очевидным фаворитом поединка в Стамбуле считается украинская национальная команда. Ставки на ее победу с учетом возможного овертайма принимаются с коэффициентом 1,22. Показатели успеха наших соперников достигают уровня 4,30.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Зотов, Ковляр, Тыртышник, Мишула, Крутоус, Войналович, Бобров, Чумаков, Петров, Кравцов, Пустовой.

Исландия: Фридрикссон, Хеннингссон, Гудмундссон, Палссон, Гуннарссон, Биргиссон, Натанаэльссон, Бьернссон, Трастарсон, Хлинасон, Торбьярнарсон, Стейнарссон.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Виталий Степановский, главный тренер сборной Украины:

– Сборная Исландии в лишнем представлении не нуждается. Мы потерпели очень неприятное поражение от них в выездной игре квалификации чемпионата мира-2023. Это поражение в результате и не позволило нам выйти в финальную часть. Это соперник, играющий в очень быстрый баскетбол, с большим количеством трехочковых бросков. Наши ребята недавно дважды играли против них и уже хорошо знакомы с этой сборной Исландии.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

ЧМ-2023. Отбор

Исландия – Украина – 91:88 ОТ (14:19, 22:22, 27:14, 17:25, 11:8)

Украина – Исландия – 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19)

ФОРМАТ И РЕГЛАМЕНТ

Пре-олимпийский квалификационный турнир включает в себя две группы по четыре команды. Два лучших коллектива выйдут в плей-офф, в котором победитель получит путевку на отборочный турнир на Игры в Париже.

После первого игрового дня украинцы вместе с хозяевами турнира возглавили квартет С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках подготовки к первому этапу отбора на Олимпиаду-2024 украинские баскетболисты провели четыре спарринга. Под руководством Виталия Степановского "сине-желтые" сначала проиграли Литве, затем обыграли шведов, нанесли поражение израильтянам и провели секретный спарринг с Нидерландами с неожиданной концовкой.

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